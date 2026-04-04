ONPE reasignó nuevo locales de votación: Conoce AQUÍ dónde te toca votar el 12 de abril

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Tu local de votación cambió? La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que reasignó algunos locales de votación en Lima Metropolitana, Arequipa y La Libertad. Por ello, le recuerda a la ciudadanía la importancia de verificar a tiempo dónde les tocará votar el 12 de abril.

ONPE: ¿Por qué reasignaron los locales de votación?

En enero, la ONPE contaba con alrededor de 10,352 locales de votación, principalmente instituciones educativas, que accedieron a prestar sus instalaciones para las Elecciones Generales 2026 donde la ciudadanía podrá elegir al próximo presidente del Perú, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino.

Sin embargo, en la jornada de este sábado, 4 de abril, el organismo electoral, a través de sus redes sociales, hizo un llamado a los electores a revisar a tiempo dónde les tocará votar el domingo 12 de abril, ya que realizaron la reasignaciones de algunos de los locales de votación en Lima Metropolitana, Arequipa y La Libertad.

¿El motivo? Pues bien, la entidad explicó que la medida se da tras verificar que algunos de los recintos que se pensaban usar para los próximos comicios no cumplían con las condiciones necesarias o estaban en remodelación o mantenimiento.

Elecciones Generales: ¿Dónde te tocará votar el 12 de abril?

Debido a la gestión de los aforos, muchos ciudadanos podrían haber sido reasignados a nuevos centros de votación. Conocer tu ubicación exacta te permitirá:

Evitar contratiempos: Planifica tu ruta y tiempo de traslado.

Planifica tu ruta y tiempo de traslado. Identificar tu mesa: Además del local, podrás conocer el número de mesa y el pabellón correspondiente.

Además del local, podrás conocer el número de mesa y el pabellón correspondiente. Votar de forma segura: Evita aglomeraciones innecesarias buscando tu nombre en listas físicas el mismo día del evento.

En ese marco, para poder verificar si tu mesa de sufragio varió y te toca votar en otro lugar, puedes ingresar al siguiente LINK oficial de la ONPE para tu consulta electoral y seguir estos sencillos pasos:

Al ingresar a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio deberás colocar tu número de DNI. Clic en consultar. Una vez digitado el número, el sistema te indicará el centro de votación asignado, la dirección exacta y el número de mesa de sufragio. También podrás saber si fuiste elegido miembro de mesa.

Menores no votan en las elecciones

Finalmente, en el marco del aviso de la ONPE surge otra noticia. Pues bien, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) previene la desinformación en el marco de las Elecciones Generales 2026, aclarando que los menores de edad no votan.

La institución precisa que, pese a haber instado repetidamente a los ciudadanos a actualizar su DNI antes del cierre del padrón electoral el 14 de octubre de 2025, muchos no lo hicieron; y, por ello, el padrón contiene datos o fotografías de registros con DNI vencidos o por vencer, como el caso de adultos que, al cierre del padrón y hasta la fecha, conservan aún su DNI (amarillo) de menor de edad.

Es así que a una semana de las elecciones del 12 de abril, la ONPE anunció que reasignaron algunos locales de votación en Lima Metropolitana, Arequipa y La Libertad, por lo que insta a la ciudadanía a verificar a tiempo dónde les tocará votar.