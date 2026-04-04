Mercado Grau registra alta afluencia por Semana Santa y ciudadanos viajan desde Tacna en feriado largo

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Desde tempranas horas de este jueves 2, en Semana Santa, decenas de familias acudieron al Mercado Grau en Tacna para abastecerse de productos hidrobiológicos, en el marco de una de las fechas más importantes del calendario religioso. La presencia de compradores fue constante en los distintos puestos, donde se ofrecían pescados y mariscos a variados precios.

Durante un recorrido por el centro de abastos, se constató que el bonito se vendía entre S/4 y S/5, el jurel entre S/7 y S/8, mientras que el pejerrey y el perico alcanzaban los S/18. En tanto, la pota se ofertaba a S/6, el cangrejo a S/5, el langostino entre S/28 y S/38, y el camarón llegaba a S/80 el kilo.

Víctor, vendedor del lugar, señaló que la afluencia superó la de días anteriores. "Ha venido bastante gente por Jueves Santo. En Semana Santa todos debemos reflexionar porque es un día especial para recordar a nuestro Señor", comentó.

Pasajes con variaciones en el terminal

En paralelo, el Terminal Terrestre Manuel Odría registró movimiento de viajeros que buscaban salir de Tacna hacia distintos destinos por el feriado de Semana Santa. Las empresas de transporte interprovincial ofrecían tarifas diversas según el horario y el servicio.

Por ejemplo, la empresa Civa ofertaba pasajes a Lima entre S/175 y S/205, mientras que otras salidas fluctuaban entre S/110 y S/140. En tanto, Moquegua Turismo mantenía precios de S/20 a Moquegua y S/40 a Arequipa. Asimismo, otras empresas ofrecían tarifas hacia Lima desde S/80 y S/90.

María, usuaria del terminal, indicó que viajará para reunirse con su familia. "Voy a Arequipa para pasar estos días con mis seres queridos. Es un tiempo para reflexionar y acercarnos más a Dios", expresó.

Actividades religiosas en la ciudad

Las celebraciones por Semana Santa en Tacna incluyen una variada programación litúrgica. Este Jueves Santo se realizó la eucaristía vespertina de la Cena del Señor y la adoración al Santísimo Sacramento.

Para el Viernes Santo se tiene previsto el Vía Crucis por el Paseo Cívico, seguido de la procesión del Cristo Yacente. El Sábado Santo se desarrollará la vigilia pascual, mientras que el Domingo de Resurrección se celebrarán misas en distintos horarios.