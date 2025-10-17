RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Como fiscal de la Nación

Delia Espinoza sostuvo reunión con decano del Colegio de Abogados en la lucha contra el crimen organizado

La fiscal de la Nación repuesta, Delia Espinoza, se reunió con el decano del CAL, Raúl Canelo, con motivo de la lucha contra el crimen. Espinoza mantuvo la reunión a pesar que aún no ha asumido el cargo oficialmente.

Delia Espinoza se reunión con decano del CAL, Raúl Canelo
Delia Espinoza se reunión con decano del CAL, Raúl Canelo (Fuente: CAL)

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 17/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Delia Espinoza, fiscal de la Nación repuesta en el cargo, se reunió con el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo Rabanal, en una visita institucional en la sede de la institución durante la tarde del 17 de octubre.

Por su parte, la Fiscal Suprema Delia Espinoza reafirmó su compromiso constitucional, funcional y legal de continuar fortaleciendo la acción fiscal y la lucha contra la delincuencia, en defensa de la legalidad y la seguridad ciudadana

Delia Espinoza se reúne con decano del CAL

A través de la cuenta oficial de Facebook, la institución mostró que ambas autoridades también se reunieron con la Vicedecana Milagros Terry Gamarra y la Directora de Defensa Gremial Mary Claudia Alvarado. 

El motivo de la reunión sería el diálogo entorno a la problemática del crimen organizado e inseguridad ciudadana y las medidas necesarias para luchar en su contra como esclarecer el rol del Ministerio Público (MP). 

Según muestra la descripción de la publicación, Canelo habría indicado el interés de gremios empresariales, profesionales, transportistas y representantes de agrupaciones juveniles, la firma de un Pacto histórico para luchar contra la criminalidad organizada.

Caso Eduardo Ruiz: Fiscalía solicita detención preliminar judicial para suboficiales por fallecimiento de rapero
Lee también

Caso Eduardo Ruiz: Fiscalía solicita detención preliminar judicial para suboficiales por fallecimiento de rapero

El pasado 13 de octubre, el 9° Juzgado Constitucional del Poder Judicial (PJ) ordenó que la fiscal suprema Espinoza Valenzuela fuera repuesta en el cargo como fiscal de la Nación tras la aprobación de su demanda de amparo fundada.

Sin embargo, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, quien entró por Delia Espinoza aún mantiene las labores fiscales. Esta tarde, la fiscal de la Nación repuesta ya habría iniciado con sus labores a pesar de no haber asumido el cargo oficialmente.

Dina Boluarte: Dejan al voto pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra la expresidenta
Lee también

Dina Boluarte: Dejan al voto pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra la expresidenta

JNJ tiene que cumplir orden en 5 días

En entrevista con Exitosa, el abogado de Delia Espinoza, Luciano López, indicó que Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene un plazo de 5 días para acatar la orden del Poder Judicial y dejar sin efecto su disposición. 

Como se recuerda, el pasado 19 de setiembre, Espinoza fue suspendida de su cargo por un periodo de seis meses por no acatar la orden de reposición de la JNJ de restituir a Patricia Benavides como fiscal suprema.

La defensa legal de Espinoza presentó una acción de amparo ante el PJ, pedido que fue declarado fundado, motivo por el cual deberá retomar sus funciones como Fiscal de la Nación. 

Temas relacionados CAL crimen organizado Delia Espinoza Fiscal de la Nación Raúl Canelo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA