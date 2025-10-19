Inseguridad ciudadana: Extorsionadores amenazan con atentar a 'colectiveros' de ruta Mala-Lima

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde hace la última semana, el pánico se viene apoderando de los transportistas informales y ciudadanos del distrito de Mala, provincia de Cañete, puesto que, extorsionadores dejaron amenazas en plena vía pública, "advirtiéndoles" de posibles atentados sino hacen caso a sus exigencias.

El acto intimidador se produjo a tempranas horas del jueves 16 de octubre, cuando las principales calles de la ciudad amanecieron con panfletos amenazantes contra la vida, la salud y la integridad de los maleños, principalmente de los 'colectiveros' de la empresa de minivanes "Mala - Lima".

Alerta de posibles ataques a transportistas de Mala

Con total impunidad y sin remordimiento alguno, otro acto ilícito estuvo focalizado en un punto de gran congregación de ciudadanos de todas las edades, siendo este el estadio municipal de Mala; es decir, a los delincuentes no les interesó que niños, adolescentes, madres gestantes y adultos mayores vean un cartel amenazante con el mismo mensaje de los volantes intimidadores.

Con referente a los panfletos que aparecieron regados sobre la ciudad, cámaras de seguridad de uno de los vecinos de la zona grabaron el preciso momento en que un motorizado comienza a arrojar los folletos, esto al promediar las 4:00 a. m . del jueves 16 de octubre.

Fuentes locales informaron que la comisaría del sector ya se encuentra investigando el hecho, así como recabando toda información y medios probatorios en contra de los que resulten responsables de estas claras amenazas contra la vida.

Exigen mayor seguridad para no perder sus vidas

Frente los mensajes extorsivos reportados hace tres días, tanto los transportistas como vecinos del distrito de Lima no solo han expresado su temor, han exigido de manera inmediata mayor presencia policial en los paraderos y en la Panamericana Sur, a fin de poner en salvaguarda sus vidas y sobre todo, identificar y capturar a los extorsionadores.

Es importante mencionar que, los 'autos colectivos' trasladan a miles de pasajeros no solo de Mala, también de los distritos del sur de Lima, como, por ejemplo, Chilca, San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa y Lurín, en ambos sentidos, los siete días de la semana, y en un horario de 5:00 a. m. a 11:00 p.m.

El temor se hace más grande debido al ya conocido ataque contra una combi de transporte público en Lurín, el cual también se perpetuó el mismo jueves 16 de octubre, pero a horas de la noche. Lamentablemente, tres personas perdieron la vida producto del ataque criminal.

El sur de la capital parecer ser el nuevo blanco de la criminalidad organizada, teniendo en cuenta que en pocas semanas empieza la temporada de verano 2026. Los empresarios y emprendedores locales piden acciones a las autoridades para no ser víctimas de la delincuencia.