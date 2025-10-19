Cusco: Aeropuerto Alejandro Velasco Astete podría variar horarios de vuelo por mantenimiento de la pista

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La pista del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco continuará en obras de mantenimiento como medida de seguridad, por ello, se podrían presentar algunas limitaciones en la capacidad de pasajeros y carga. Conoce los detalles del anuncio de Corpac en esta nota.

Mantenimiento de pista

Corpac informó que se viene realizando trabajos de reforzamiento y mejora de la pista de aterrizaje del aeropuerto Alejandro Velasco Astete por que lo que se ha dispuesto una reducción temporal de la longitud operativa de la vía.

Las operaciones iniciaron desde las 6:00 del sábado 18 hasta el miércoles 22 de octubre con el fin de garantizar un calidad en el servicio aeroportuario y seguridad en las operaciones aéreas. Sin embargo, se podrían generar algunas limitaciones tanto en la capacidad de pasajeros en el aeropuerto y la carga que se pueda transportar en las aeronaves.

Esta medida se da en coordinación con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en conjunto con las aerolíneas pues ante la previsión de una capacidad más reducida, se vienen reubicando a los pasajeros en los vuelos disponibles para asegurar la continuidad del servicio.

Consultar variación de horarios de vuelos

Corpac indica que se están realizando los trabajos de mantenimiento durante las 1:00 y 5:00 horas donde no se registran operaciones programadas en las actividades regulares del aeródromo.

De la misma forma, la empresa expresa sus disculpas por los inconvenientes que se puedan ocasionar con esta medida. Principalmente, recomiendan a los pasajeros y usuarios del aeropuerto internacional de Cusco consultar con sus aerolíneas si es que se ha producido cambios en los horarios de vuelos establecidos. Sin embargo, esta medida no afectaría a todos los pasajeros.

Se estima que en el plazo establecido hasta el miércoles 22 de octubre, las obras de mantenimiento en la vía hayan culminado y evitar futuros inconvenientes hacia los viajeros. De esta manera, se busca que la pista sea más segura en una de los más importantes aeropuertos del país.

Como se conoce, la Ciudad Imperial, es uno de los destinos turísticos más visitados en el Perú, incluso ha sido elegido por tercer año consecutivo como la mejor ciudad de Centro y Sudamérica en los World's Best Awards 2025. Por ello, es preciso que los visitantes cuenten con un servicio óptimo de llegada hacia esta ciudad.

Corpac indicó que por el mantenimiento de la pista en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, se podrían reubicar a los viajeros en otros vuelos disponibles, por lo que aconseja consultar si su vuelo ha sido reprogramado.