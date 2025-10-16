Delia Espinoza sobre el presidente José Jerí: "Hay 5 casos en su contra en la Fiscalía"

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La designación de José Jerí como flamante presidente de la República tras la vacancia a Dina Boluarte, no hizo más que agitar el ya turbio ambiente político nacional. Y es que el ahora mandatario había sido cuestionado meses atrás por un presunto caso de abuso sexual en el cual estaría directamente involucrado.

Tendría 5 investigaciones abiertas en Fiscalía

Sin embargo, esta no sería la única investigación abierta contra el jefe de Estado. Delia Espinoza, repuesta fiscal de la Nación, brindó una reciente conferencia de prensa donde dio detalles de fallo del Poder Judicial que le devuelve su cargo y de las carpetas existentes contra el actual presidente.

De acuerdo a la titular del Ministerio Público, José Jerí cuenta con cinco investigaciones que continúan en desarrollo. Sin embargo, es importante precisar que la acusación por abuso sexual que se abrió meses atrás, fue archivada por el propio fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez.

"Con relación a los casos del actual presidente, José Jerí, sí ciertamente hay, si mal no recuerdo, 5 casos en su contra en la Fiscalía", indicó a los medios.

Hoy en @ideeleradio

Ante retorno a Fiscalía de la Nación, Delia Espinoza dio conferencia y nos comentó sobre situación legal del presidente José Jerí, quien lleva cinco casos en curso en el Ministerio Público. Y uno está a cargo de fiscal suprema, Patricia Benavides. pic.twitter.com/idpJCpMqMr — Carlos Viguria (@cviguria) October 15, 2025

Investigación por presunto desbalance patrimonial

A su vez, la fiscal de la Nación, recientemente restituida por el Poder Judicial, señaló que una de las acusaciones más graves que pesan contra el ahora mandatario es sobre un presunto desbalance patrimonial el cual se habría dado en los últimos años.

De acuerdo con lo difundido, José Jerí habría tenido un incremento de su capital el cual bordeada los 100 mil soles antes de ser congresista y ahora superaría el millón de soles. Además, otra acusación existente en el Ministerio Público es por desacato a la autoridad la cual se habría dado en una diligencia por el caso de presunto abuso sexual.

La propia Delia Espinoza aseguró que si aparecen nuevas pruebas que sustente la reapertura de la investigación, esta se dará sin ningún inconveniente hasta conocer el desenlace final.

"El tema de la resistencia y desobediencia a la autoridad está en otra Fiscalía Suprema, porque son parte de los delitos comunes. Me parece que lo tiene la Segunda Fiscalía Suprema Penal, que actualmente está encabezada por Patricia Benavides", añadió.

De esta manera, Delia Espinoza, restituida fiscal de la Nación, aseguró que José Jerí cuenta con 5 investigaciones abiertas en la fiscalía las cuales seguirán su curso. Una de las más graves se da por desacato a la autoridad y desbalance patrimonial.