Dina Boluarte: Dejan al voto pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra la expresidenta

En audiencia desarrollada desde las 8:00 a. m., el Poder Judicial (PJ) evaluó el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra por el caso denominado 'Cirugías'.

El juez Juan Carlos Checkley Soria del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, escuchó los fundamentos de la defensa de la exmandataria y del Ministerio Público, quien la acusa del presunto delito de negociación incompatible.

#Importante. Respecto a un segundo pedido de impedimento de salida del país contra la expresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, el juez Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley Soria, anuncia que, en los próximos días, resolverá dicha solitud... pic.twitter.com/nCXpYMbw6T — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 16, 2025

Dejan el voto el segundo requerimiento contra la expresidenta

Como se recuerda, este es el segundo requerimiento formulado por la Fiscalía contra la exjefa de Estado, puesto que, el día de ayer, miércoles 15 de octubre, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazó la misma medida - por 36 meses - contra la exmandataria.

