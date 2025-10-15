Zetro Leonardo Purba: Dictan prisión preventiva contra implicados en el asesinato del funcionario indonesio

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial ordenó 12 meses de prisión preventiva contra cinco extranjeros vinculados al asesinato del diplomático indonesio Zetro Leonardo Purba, acribillado en la puerta de su casa el pasado 1 de septiembre.

En ese sentido, los implicados responden a: Wuilson Soto (24), Layro Isaac (27), Fabian Maestre (19), Jhayker Echenagucia (23) y David Guevara (30), todos investigados por los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones, tenencia de materiales peligrosos, banda criminal y receptación agravada.

Resolución del Poder Judicial

Según los resultados de las investigaciones del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla, los cuatro sujetos fueron detenidos en un hotel por su presunta pertenencia a una banda criminal, ya que se les halló armas de fuego abastecidas, artefactos explosivos, segmentos de mecha lenta, cartuchos de dinamita, entre otras especies.

Agregan que, según la pericia de identidad balística forense que efectuó la Policía Nacional del Perú, se habría percutido los casquillos y proyectiles que acabaron con la vida de Zetro Leonardo Purba.

La fiscal adjunta provincial Katherine Celeste Reátegui Molina sustentó como principales elementos de convicción el acta de intervención policial, las actas de registro personal y domiciliario, la declaración de los efectivos intervinientes, las pericias de residuos de disparos de arma fuego, de balística forense y de identidad balística forense, el informe de la UDEX, la consulta en SUCAMEC, entre otros.

Ministro de Asuntos Exteriores lamenta el deceso

Tras conocerse el lamentable hecho, la noche el 1 de septiembre, el Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Menlu Sugiono, lamentó la muerte de Zetro Leonardo Purba. Asimismo, instruyó al embajador indonesio en Perú, Ricky Suhendar, a que monitoree el caso y logre la repatriación a su país del cuerpo del desaparecido funcionario.

"Yo, como líder del Ministerio de Relaciones Exteriores, sentí un profundo dolor. Hemos transmitido al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la policía local para investigar este caso a fondo", dijo en un video subido en Instagram.

Del mismo modo, confirmó que mantuvo comunicación directa con la esposa de Zetro Leonardo Purba y con el embajador de Indonesia en el Perú. Además, aseveró que se harán carga de la educación de los tres hijos del funcionario acribillado, a quien lo recordó como "un empleado lleno de dedicación". "Para su familia también estamos comprometidos a poder cuidar", sostuvo.

De esta manera, las autoridades logran mantener en prisión a los cinco vinculados en el delito que enlutó a Indonesia.