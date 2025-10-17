Caso Eduardo Ruiz: Fiscalía solicita detención preliminar judicial para suboficiales por fallecimiento de rapero

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía solicitó que la detención preliminar judicial para los suboficiales de la PNP quienes son investigados por el fallecimiento del artista urbano Eduardo Ruiz, quien perdió la vida durante la marcha nacional del miércoles 15 de octubre.

Detención preliminar judicial para suboficiales PNP

La tarde de este viernes 17 de octubre el Ministerio Público recurrió a sus redes sociales oficiales para indicar que se ha solicitado detención preliminar judicial para los suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Magallanes y Omar Saavedra.

"Fiscalía solicitó la detención preliminar judicial para los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra, policías investigados por el delito de homicidio calificado de Eduardo Ruiz, quien falleció tras recibir un disparo por arma de fuego durante la movilización social del 15 de octubre", se lee el inico de su publicación de 'X' (antes Twitter).

Además, el organismo constitucional indica que este caso será llevado a cabo por la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo. "Busca asegurar la presencia de los agentes mientras continúan las indagaciones", argumenta el escrito.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía solicitó la detención preliminar judicial para los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra, policías investigados por el delito de homicidio calificado de Eduardo Ruiz, quien falleció tras recibir un disparo por arma de fuego durante la movilización... pic.twitter.com/kzJoUANpWt — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 17, 2025

Los involucrados en el fallecimiento de Eduardo Ruiz

Fue el último jueves 16 de octubre que el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, confirmó que la persona que acabó con la vida del cantante urbano Eduardo Ruiz Sáenz fue un policía en servicio, quien es integrante de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

El agente fue identificado como Luis Magallanes y se encontraba cumpliendo órdenes de identificación en las principales calles del Cercado de Lima, zona en la que se desarrolló la marcha nacional contra presidente José Jerí y el Congreso de la República.

Además, reveló que el suboficial se encuentra en un nosocomio debido a que recibió algunos golpes por parte de manifestantes previo a realizar el fatal disparo.

Cabe señalar que, este viernes también se dio a conocer que detrás del fallecimiento de Ruiz Sáenz también también está involucrado el suboficial Omar Saavedra, así lo indicó el coronel Carlos Morales Guevara, jefe de la División de Investigación de Homicidios

En resumen, este viernes el Ministerio Público recurrió a sus redes sociales oficiales para señalar que se ha solicitado detención preliminar judicial para los suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Magallanes y Omar Saavedra, por el fallecimiento del artista urbano Eduardo Ruiz, ciudadano que perdió la vida durante marcha nacional del miércoles 15 de octubre.