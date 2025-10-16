Marcha Nacional: Fiscalía realiza diligencias urgentes para esclarecer la muerte de Eduardo Ruiz

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público informó que realizan las diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Ruiz en las inmediaciones de la plaza Francia durante las protestas sociales realizadas el 15 de octubre.

Un fallecido durante protestas de la 'Generación Z

Los enfrentamientos entre la policía y manifestantes durante la marcha nacional del miércoles, 15 de octubre, dejaron un saldo de más de 80 personas heridas y una persona fallecida. La víctima mortal fue identificada como Eduardo Ruiz, un artista urbano del distrito de San Martín de Porres, conocido por sus letras críticas al poder y su activismo juvenil y como "Trvko".

Fue la congresista Ruth Luque quien en el Hospital Arzobispo Loayza confirmó el fallecimiento del joven durante las protestas de la 'generación Z' en contra del gobierno interino de José Jerí y el Congreso, en medio de un clima de inseguridad y criminalidad en el país.

La Fiscalía también brindó detalles sobre el caso. A través de su cuenta oficial de X, la institución confirmó que el joven rapero de 32 años perdió la vida tras recibir un disparo con arma de fuego en las inmediaciones de la Plaza Francia, en el Cercado de Lima.

Investigan muerte del manifestante Eduardo Ruiz

Seguidamente, en su comunicado compartido en la mañana de este jueves, el Ministerio Público, anunció que la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, será la encargada de llevar el caso y dispuso el levantamiento del cadáver del manifestante, en el Hospital Arzobispo Loayza.

También revelan que proceden con la recolección de evidencias audiovisuales y balística en el área donde ocurrió el hecho en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, para identificar a los posibles responsables y esclarecer si la muerte ocurrió en un marco de uso indebido de la fuerza o por intervención de terceros ajenos a los agentes del orden.

Finalmente, la Fiscalía reiteró su compromiso de realizar una investigación objetiva y transparente, con el fin de determinar las responsabilidades penales correspondientes y garantizar el derecho a la justicia de la víctima y su familia.

José Jerí se pronuncia tras muerte de joven en protestas

El presidente de la República, José Jerí, lamentó profundamente la muerte de Eduardo Ruiz, quien perdió la vida durante las protestas, y aseguró que su gobierno está comprometido con esclarecer los hechos y garantizar que las autoridades competentes actúen con transparencia.

"Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades", expresó el jefe del Estado a través de su cuenta oficial en la red social X.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que 102 personas resultaron heridas durante los enfrentamientos registrados en la marcha de la 'Generación Z': 24 civiles (14 en Hospital Loayza, 1 en Emergencias Grau, 7 en Hospital 2 de Mayo, 1 en Rebagliati y 78 efectivos policiales en el Hospital PNP. "Todos reciben atención médica y algunos serán dados de alta en las próximas horas", detallaron.

La muerte de Eduardo Ruiz durante las protestas del 15 de octubre ha encendido las alarmas sobre el uso de la fuerza en las manifestaciones y la urgencia de esclarecer los hechos. Es así como la Fiscalía reportó que inician las diligencias urgentes para investigar las causas del fallecimiento del joven manifestante en Cercado de Lima.