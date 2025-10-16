Fiscalía investiga asesinato de Eduardo Ruiz a mano de suboficial de la PNP como homicidio calificado

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La única muerte reportada el miércoles 15 de octubre durante las protestas en el Centro de Lima ha tenido una rápida respuesta por parte de la Fiscalía de la Nación. El asesinato de Eduardo Ruiz a manos de un suboficial de la Dirincri, según la Policía Nacional, será investigada como homicidio calificado, anunció el organismo.

Pidió listas de agentes en zonas aledañas

El crimen ocurrido cerca de la Plaza Francia, en el Centro Histórico, está a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, que dirige el fiscal provincial Roger Yana Yanqui. Las indagaciones buscarán dar con los responsables del fallecimiento del rapero de 32 años conocido como 'Trvko'.

"Entre las diligencias dispuestas, solicitó a la Región Policial Lima que remita los planes de operaciones, órdenes telefónicas y demás documentación para precisar las organizaciones de comando, zonificación, distribución de personal policial y demás detalles respecto a las acciones de los agentes en las marchas", señala la nota de prensa del Ministerio Público.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Ruiz (32), quien falleció tras recibir un disparo con arma de fuego en el tórax, durante las protestas realizadas en el Cercado de... pic.twitter.com/CsmwOMeDWl — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 17, 2025

Para tener más precisiones, ha pedido informes sobre las divisiones policiales que participaron del operativo de seguridad en el Centro Histórico. Además, pidió las listas con los nombres de los agentes que prestaron servicios en zonas aledañas al lugar del crimen.

El fiscal Yana ha solicitado los últimos informes médicos de Eduardo Ruiz, así como la presencia de un perito de análisis digital forense. Esto último para extraer videos de las cámaras de videovigilancia de la inmediaciones, con el objetivo de conocer el trayecto del finado, y recabar más evidencias. Por el momento, ya se levantó el cadáver del Hospital Arzobispo Loayza.

Homicida fue identificado por la PNP

Más temprano, el jefe de la PNP, Oscar Arriola, confirmó que el ejecutor del disparo letal es el suboficial de tercera Luis Magallanes, perteneciente a la Dirincri. Actualmente internado en el Hospital de la Policía. Debido a politraumatismos, se encuentra hospitalizado, aunque ya fue notificado y pasó control de identidad por la División de homicidios.

El subalterno es señalado con el responsable de disparar contra el rapero 'Trvco' y darle un impacto letal en el torso. Esta fue la única baja mortal registrada en las últimas manifestaciones ciudadanas.

Por consiguiente, la Fiscalía de la Nación inició las investigaciones por homicidio calificado para determinar las causas que acabaron en el asesinato de Eduardo Ruiz, rapero conocido como 'Trvco'. El artista recibió un balazo de parte de un suboficial de la Dirincri en los alrededores de la Plaza Francia, durante las protestas.