Penal de Chincha: INPE rechaza amenazas contra el nuevo director por intento de traslado a alias "Cabezón Pier"

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) rechazó las amenazas en contra del nuevo director del Establecimiento Penitenciario Chincha, Juan Lenin Herrera Rozas, quien en las últimas horas denunció que delincuentes ligados a Edinson Pier Flores Pinto, alias "Cabezón Pier", buscarían atentar contra su vida.

De acuerdo con lo reportado por la entidad adjunta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el funcionario del penal de Chincha viene luchando desde hace un mes contra los mensajes intimidadores, los cuales también han puesto en el blanco a sus familiares.

Director del penal denuncia represalia

Según el INPE, Juan Lenin Herrera Rozas recibió videos amenazantes en su celular, donde se observan a dos delincuentes encapuchados con pistolas y municiones en mano y donde amenazan contra la vida de la autoridad penitenciaria y su círculo más íntimo.

Los responsables de este acto ilícito son vinculados al peligroso alias "Cabezón Pier", un preso recluido por los delitos de homicidio calificado y robo agravado. Esta "respuesta" debe a que el INPE está por trasladar al prontuario a otro establecimiento penitenciario.

"La institución reitera su respaldo total a sus funcionarios penitenciarios y expresa su rechazo categórico a cualquier forma de amenaza o intimidación destinada a obstaculizar el ejercicio independiente de la función penitenciaria", señala el comunicado.

🚨 #AHORA | El INPE rechaza las amenazas contra el nuevo director del penal de Chincha. pic.twitter.com/U5xFUQDsHR — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) October 19, 2025

Acciones desplegadas por el INPE

Frente al preocupante hecho, el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, dispuso que el personal de la Oficina de Asuntos Internos se constituya al recinto penitenciario en mención para realicen las indagaciones pertinentes.

Asimismo, informa que brindarán las facilidades a las autoridades competentes para las investigaciones respectivas, a fin de desarticular las redes criminales, y asegurar la protección de los funcionarios que enfrentan a las organizaciones criminales.

Puntualizan también que, como parte de su política institucional de reestructuración del sistema penitenciario, orientada a combatir la corrupción en cárceles, han venido intensificando los operativos para detectar sustancias y artículos ilícitos al interior del Establecimiento Penitenciario Chincha, así como el traslado de internos vinculados a estas acciones delictivas.

En ese sentido, desde el INPE aseguran que continuarán desplegando todos sus esfuerzos a favor del control de los penales, además de contribuir a la seguridad ciudadana, en consecuencia con las indicaciones emitidas por el gobierno del presidente José Jerí Oré y con respaldo de los ministerios de Justicia e Interior, más el apoyo de la Policía Nacional del Perú.

Un nuevo caso de extorsión y amenaza tiene como origen un establecimiento penitenciario, siendo la víctima esta vez el propio director del penal de Chincha.