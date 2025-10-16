Óscar Arriola confirma que un policía fue quien acabó con la vida de Eduardo Ruiz durante protestas

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones para la prensa, Oscar Arriola, jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), confirmó que la persona que acabó con la vida del ciudadano Eduardo Ruiz, fue un policía en servicio. El comandante general de la institución precisó que se trata de un oficial de tercera, integrante de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Suboficial fue identificado

Según Arriola, el efectivo identificado por las cámaras de seguridad no pertenece a la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana (Grupo Terna), sino a un elemento de la Dirincri. El agente responde al nombre de Luis Magallanes y se encontraba cumpliendo ordenes de identificación en una de las principales avenidas del Centro de Lima.

"El autor de ese disparo es el suboficial de tercera Luis Magallanes, perteneciente a la Dirincri, no al Grupo Terna y que estuvo comprendido y así lo darán las investigaciones, en actos de verificación a inmediaciones de la avenida Abancay", precisó Arriola.

De acuerdo al comandante general de la PNP, el autor del hecho se encuentra en un nosocomio, debido a que presenta algunos golpes que habría recibido por parte de los manifestantes. Según las imágenes de seguridad de la Municipalidad de Lima, el efectivo fue acorralado por manifestantes antes de realizar el fatal disparo.

"Actualmente tiene un diagnóstico de politraumatizado con compromisos y exámenes constantes y se encuentra acá, pero ya con la notificación de detención y las investigaciones a cargo del jefe de la División de Homicidios", manifestó.

Suboficial deberá acudir a la justicia ordinaria

Arriola Delgado indicó que este lamentable hecho no debería mermar la labor que realizaron los contingentes policiales en el Centro Histórico para preservar la paz. Por tal motivo, no se debería enjuiciar a la institución por el mal accionar de uno de sus elementos.

"En la brevedad posible, luego de estos actos de investigación urgentes e inaplazables, con el fiscal, que debe ser un fiscal penal común, porque estos son hechos son totalmente aislados al planeamiento, donde la policía ha resistido por espacio de más de siete horas, sin que esto melle el esfuerzo porque no se cause el más mínimo de las lesiones al ser humano", sentenció.

Con esto, el jefe de la PNP, Oscar Arriola, confirmó que el responsable de la muerte de Eduardo Ruiz es un policía, identificado como Luis Magallanes, suboficial de tercera de la Dirincri. Señaló que el agente ya fue notificado y será investigado por el crimen.