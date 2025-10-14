Cercado de Lima: Ciudadanos de diversos distritos realizan marcha por la paz en Plaza San Martín

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con una pancarta blanca titulada con "Paz y Unidad" ciudadanos de diversos distritos se convocaron y reunieron en la Plaza San Martín para manifestarse de forma pacífica con la consigna de trabajar por la paz en el país y luchar contra la alta criminalidad.

Marcha por la paz en Cercado de Lima

Durante la tarde de este martes 14 de octubre, ciudadanos se reunieron en el distrito de Cercado de Lima alrededor de las 6:00 p.m. donde marchan alrededor de la Plaza San Martín.

Entre los principales pedidos de los ciudadanos se llama a la paz y tranquilidad para todos los ciudadanos peruanos ante la ola de criminalidad que no ha podido ser controlada por las autoridades.

Se registraron altercados debido a que otros ciudadanos congregados en el sitio comenzaron a agredir verbalmente a las personas que se encontraban marchando. Más esto no ha trascendido a mayores.

En la manifestación se encontró presencia de algunos alcaldes distritales junto a los ciudadanos. La continuidad de la marcha busca dirigirse hacia la Plaza de Armas para rodear el espacio público.

Se mantiene una presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) por la parte delantera y trasera de la manifestación. La convocatoria de esta marcha pacífica continúa desarrollando en el Centro de Lima.

Noticia en desarrollo...