Fiscalía recaba información sobre presunta injerencia del ministro del Interior en ascenso de PNP

El Ministerio Público anunció que iniciarán las investigaciones correspondientes sobre los presuntos ascensos irregulares que se realizaron dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP), según la denuncia realizada por el excomandante general de dicha institución, Jorge Angulo Tejada.

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, reveló que su inminente salida no se debió a la agresión que sufrió la mandataria Dina Boluarte, sino por no haber respaldado al ministro del Interior, Víctor Torres, quien le consultó si era posible pasar al retiro al coronel Harvey Colchado, jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) y coordinador general del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

Además, también señaló que le pidieron realizar cambios a "Bica", en referencia al coronel PNP Walter Lozano, otro miembro de dicho equipo, que tenía a cargo casos referidos al expresidente Pedro Castillo y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

""Me preguntó en una oportunidad si era posible pasar al retiro al coronel Colchado, sí me preguntó y me preguntó si conocía a un oficial coronel, que le decían 'Bica', yo solamente me quedé callado, y no respondí porque era un tema que es polémico y podría generar mucha polémica si podía o no pasar al retiro", dijo al dominical Panorama.