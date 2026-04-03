Elecciones 2026: Esta es la red social que más usan los peruanos para conocer a los candidatos, según el IEP

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con las Elecciones Generales de 2026 cada vez más cerca, el escenario político no solo se define por las encuestas de intención de voto, sino también por la manera en que los ciudadanos se informan sobre sus candidatos.

La tecnología y el acceso a internet han transformado radicalmente la campaña, desplazando a los medios tradicionales y consolidando a las redes sociales como el espacio central de interacción política.

Tan solo el 11% de la población usa medios tradicionales para conocer a sus candidatos

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en su más reciente informe de opinión, muestra que 45% de los encuestados recurre principalmente a redes sociales para conocer propuestas y actividades de los postulantes. En contraste, apenas un 11% lo hace a través de medios tradicionales como televisión, radio o prensa escrita.

La red más utilizada

El estudio revela que la red social más usada por los peruanos para informarse sobre los candidatos es Facebook, con un 44% de preferencia. Le siguen TikTok (27%) y YouTube (16%), plataformas que han ganado terreno gracias a su formato audiovisual y a la capacidad de conectar con públicos jóvenes.

Facebook se posiciona como la red más usada para conocer a los candidatos.

Otros hallazgos del informe

Más allá del uso de redes, el IEP también reporta que:

Keiko Fujimori (10%) y Rafael López Aliaga (8.7%) encabezan la intención de voto, aunque con un alto nivel de indecisión (30% aún no elige candidato).

y encabezan la intención de voto, aunque con un alto nivel de indecisión (30% aún no elige candidato). El 48% afirma tener su voto decidido y no cambiarlo , mientras que el 22% admite que podría modificar su elección en las semanas previas a los comicios.

, mientras que el 22% admite que podría modificar su elección en las semanas previas a los comicios. El 55% votará por un solo partido , pero un 28% optará por voto cruzado, eligiendo diferentes opciones para presidente y Congreso.

, pero un 28% optará por voto cruzado, eligiendo diferentes opciones para presidente y Congreso. El 73% de los encuestados vio o se enteró de los debates presidenciales, con mayor incidencia en Lima y entre personas con educación superior.

El protagonismo de las redes sociales en la campaña electoral refleja un cambio cultural profundo: los ciudadanos buscan información inmediata y directa, pero también se exponen a riesgos de desinformación. Al mismo tiempo, la fragmentación de la intención de voto y el alto nivel de indecisión muestran que el resultado de las elecciones aún está abierto y que las últimas semanas serán decisivas.

El informe del IEP confirma que las elecciones de 2026 estarán marcadas por el peso de las redes sociales, especialmente Facebook. La forma en que los peruanos se informan sobre sus candidatos redefine la campaña y obliga a los partidos a adaptarse al terreno digital. El reto será que este acceso masivo se traduzca en un voto consciente y que la ciudadanía pueda distinguir entre información veraz y contenidos manipulados.