Semana Santa: Papa León XIV reza tumbado en San Pedro para recordar la Pasión de Cristo

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En una escena que marcó su primera Semana Santa como pontífice, el papa León XIV presidió el rito del Viernes Santo en la basílica de San Pedro del Vaticano, donde sorprendió al mundo al postrarse completamente en el suelo como señal de reverencia y entrega espiritual.

Conmemoración de la la Pasión de Cristo en la basílica de San Pedro del Vaticano

El pontífice, vestido con los paramentos rojos símbolo del martirio, empezó la ceremonia tumbado completamente sobre una alfombra ante el Altar de la Confesión, que marca el lugar exacto en el que, según la tradición, fue sepultado el apóstol Pedro.

La ceremonia, que conmemora la crucifixión de Jesús, se desarrolló en un ambiente de absoluto silencio y respeto. Miles de fieles presentes en el Vaticano observaron con respeto el momento en que el sumo pontífice permaneció tendido, reforzando el sentido de penitencia y contemplación que caracteriza esta fecha central del calendario cristiano.

Este rito de Viernes Santo, el que se conmemora el martirio de Jesús de Nazaret, es uno de los más solemnes del calendario litúrgico y es el único día del año en el que no hay consagración, en señal de duelo, aunque sí se imparte la comunión.

León XIV retomó así la tradición de los papas de yacer en la conmemoración de la Pasión. Su predecesor, Francisco, había dejado de llevarla a cabo desde el 2022 y hasta su muerte por sus problemas de movilidad, limitándose a rezar de pie o en su silla de ruedas.

Un pontificado marcado por símbolos y cercanía

Desde su elección en 2025, León XIV ha buscado transmitir mensajes a través de acciones concretas más que de discursos extensos. Su participación activa en los ritos de Semana Santa (incluyendo el Vía Crucis, donde incluso cargará la cruz) evidencia una intención de conectar con los fieles desde la experiencia espiritual directa.

Además, este tipo de gestos refuerzan su perfil de líder cercano, con una fuerte carga simbólica en cada aparición pública, lo que ha generado impacto tanto en creyentes como en la opinión pública internacional.

La imagen del papa tendido en el suelo de la basílica quedará como uno de los momentos más representativos de su pontificado hasta ahora. Más allá del rito, el gesto de León XIV reafirma que la fe también se comunica a través de la humildad, el silencio y la entrega absoluta, especialmente en una de las celebraciones más significativas del cristianismo.