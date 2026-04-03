Sismo remece al Perú en Viernes Santo: Conoce AQUÍ el epicentro y la magnitud del temblor sentido HOY 3 de abril

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un sismo remeció Perú hoy, viernes 3 de abril, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Temblor hoy en Perú: ¿Cuál fue su magnitud?

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió la tarde de este viernes 2 de abril, precisamente a las 15:01 pm., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo al más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico, sentido durante la tarde de hoy, tuvo una magnitud de 3.8 con el punto de referencia a 4 km al N de Callao, Provincia Constitucional del Callao.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0186

Fecha y Hora Local: 03/04/2026,15:01:08

Magnitud: 3.8

Profundidad: 70 km

Latitud: -12.01

Longitud: -77.13

Intensidad: III Callao

Referencia: 4 km al N de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/RlNpDgKvc5 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 3, 2026

Recomendaciones de Indeci ante un sismo

El Indeci brinda sugerencias a tomar en cuenta ante la ocurrencia de temblores en el territorio nacional:

Conservar la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.

en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado. Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.

Si no puedes salir, ubícate en la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.

Evacúa con tu mochila de emergencias.

Evita llamar y en su reemplazo envía mensajes de texto.

Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual deberá contar con los implementos en favor de los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.