Tomás Gálvez advirtió que la falta de presupuesto que afronta el Ministerio Público le resta autonomía

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, advirtió que la falta de presupuesto que afronta el Ministerio Público pone en riesgo la autonomía de la institución, tras acudir al Congreso para sustentar la nueva Ley Orgánica de la institución en la Comisión de Constitución.

Preocupante advertencia

Según explicó el titular de la Fiscalía, la asignación presupuestal de la institución depende del Poder Ejecutivo y la aprobación en el Congreso, sin embargo, pese al pedido directo realizado cuando asumió el cargo, hasta la fecha informó que no hay avances significativos.

"La cuestión es de que, si no tenemos el presupuesto necesario, la autonomía del Ministerio Público simplemente es un cuento porque todo se hace a base de presupuesto y si no tenemos los medios para realizar nuestro trabajo simplemente no vamos a realizarlo y ese es el gran problema. En primer lugar sería un desprestigio para nosotros y gran fracaso para el Estado como institución", expresó.

Asimismo, reveló que a falta de dinero, se ha tenido que despedir a las dos terceras partes de trabajadores tercerizados, especialmente de limpieza, por lo que asegura los despachos están siendo limpiados por los propios fiscales.

Propuesta ante el Congreso

El proyecto de ley ante el Congreso de la República, con la finalidad de modificar los requisitos generales para acceder a la carrera fiscal. Dicha iniciativa que propone la modificatoria del artículo 4 de la Ley N.º 30483 se enmarca en el Proyecto de Ley N.º 14340/2025-MP, el cual fue presentado este martes 31 de marzo, a través de la plataforma institucional del Parlamento.

Según el texto presentado desde la Fiscalía de la Nación, se busca precisar los alcances de los requisitos generales para el ingreso a la carrera fiscal, evitando que se "permanezca en ella", de tal forma que, ante cualquier exigencia formal, se priorice el "fortalecimiento, permanencia y el correcto funcionamiento de los órganos que integran el Sistema de Administración de Justicia", en este caso, el Ministerio Público.

Teniendo en cuenta que la Ley de la Carrera Fiscal tiene como objetivo, regular el ingreso, la permanencia, el ascenso y la terminación en el cargo de fiscal; los derechos y las obligaciones esenciales de la función fiscal, así como el régimen disciplinario, se mencionan cuáles serían los nuevos requisitos, de aprobarse la iniciativa en el Pleno del Congreso.

Ser peruano de nacimiento. Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles. Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, así como encontrarse hábil en el ejercicio profesional. No haber sido condenado ni haber sido pasible de una sentencia con reserva de fallo condenatorio por la comisión de un delito doloso ni encontrarse dentro del Registro de Deudores Judiciales Morosos. La rehabilitación, luego de cumplida una sentencia condenatoria, no habilita para el acceso a la carrera fiscal. No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor alimentario moroso. No presentar discapacidad mental, física o sensorial debidamente acreditada, que lo imposibilite a cumplir con sus funciones. No haber sido destituido por medida disciplinaria del Ministerio Público o del Poder Judicial ni despedido de cualquier otra dependencia de la administración pública, empresas estatales o de la actividad privada por falta grave. No tener afiliación vigente en ningún partido político. No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley. Cumplir con los requisitos exigidos para cada nivel por la presente ley.

Es tras ello que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, advirtió que la falta de presupuesto en el Ministerio Público arriesga la autonomía de la institución.