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Gobierno aprobó incrementar en 50 % la asignación económica del Servicio Militar Acuartelado

La iniciativa busca mejorar las condiciones económicas de más de 45 mil jóvenes en todo el país con una medida que reconoce su servicio y fortalece las capacidades de las Fuerzas Armadas.

Gobierno aprobó incrementar en 50 % asignación económica del Servicio Militar Ac
Gobierno aprobó incrementar en 50 % asignación económica del Servicio Militar Ac PCM

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/04/2026

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El Gobierno aprobó un proyecto de ley que incrementa en 50 % la asignación económica del personal del Servicio Militar Acuartelado, como reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y el compromiso de miles de jóvenes que sirven al país desde las Fuerzas Armadas.

¿Qué propone esta ley?

Esta ley dispone el incremento en 50 % de la asignación económica del personal del Servicio Militar Acuartelado, en una decisión firme orientada a reconocer con hechos el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de miles de jóvenes que sirven al país desde las Fuerzas Armadas.

Este incremento no solo impactará positivamente en el bienestar de los efectivos, sino que también fortalecerá su motivación, desempeño y permanencia, contribuyendo a consolidar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y a mejorar los procesos de captación de nuevos contingentes.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Defensa (MINDEF), se enmarca en la Ley del Servicio Militar y en una gestión fiscal responsable. El reajuste entrará en vigencia a partir de junio de 2026, marcando un hito en la revalorización del servicio militar en el país.

Alcance y Beneficio Social

La implementación de esta iniciativa impactará de manera directa en la calidad de vida de más de 45 mil jóvenes distribuidos en todo el territorio nacional. Al mejorar sustancialmente sus condiciones económicas, el estado busca ofrecer una retribución más equitativa frente a las tareas de alta responsabilidad que estos efectivos desempeñan, tales como:

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  • Contribución a la defensa nacional
  • El apoyo al orden interno
  • La atención de emergencias en beneficio de la ciudadanía.

La aprobación en esta comisión es un paso que permite avanzar hacia el objetivo. Precisamente, desde 2012, la asignación económica del personal del Servicio Militar Acuartelado permanece sin reajustes, lo que ha deteriorado su valor real.

Carácter histórico de la medida

La situación actual ha reducido la capacidad de los efectivos para atender sus necesidades básicas y ha afectado la captación y permanencia en el servicio. La medida impulsará los procesos del servicio a la patria, contribuyendo a consolidar las capacidades operativas militares. Además, permitirá restituir progresivamente su capacidad adquisitiva luego de más de una década sin actualización.

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El proyecto de ley aprobado beneficia directamente al personal militar acuartelado de tropa regular, así como desde el primer hasta el quinto reenganche, elevando la tasa económica que venían recibiendo, de acuerdo al servicio y tiempo prestado.

Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso con una gestión que pone a las personas en el centro de las políticas públicas, promoviendo mayor equidad y reconocimiento para quienes contribuyen a la seguridad y el desarrollo del país.
 

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