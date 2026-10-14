Poder Judicial evalúa pedido de Andrés Hurtado para salir de prisión: defensa de 'Chibolín' presenta oferta laboral

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', defendió su pedido para salir del penal de Lurigancho durante la audiencia realizada este miércoles 14 de octubre. El exconductor negó que exista peligro de fuga, presentó argumentos sobre sus vínculos familiares y laborales y pidió afrontar el proceso judicial en libertad. El juez Juan Carlos Checkley deberá resolver la solicitud.

'Chibolín' negó peligro de fuga y defendió su arraigo

El exconductor sostuvo ante el magistrado que cuenta con arraigo domiciliario, familiar y laboral. Durante su intervención, recordó que tenía previsto acudir a una clínica para someterse a una segunda operación antes de ser detenido y cuestionó que se considere que pretendía escapar de la justicia.

"¿Cuál fue el peligro de fuga?", manifestó el exconductor al referirse a las circunstancias de su detención.

Hurtado también habló sobre su hija Luciana, de 10 años, y afirmó que es su principal sostén económico. Durante la audiencia, expresó preocupación por la situación de la menor mientras permanece recluido. Este argumento fue presentado junto con los demás elementos que su defensa considera relevantes para solicitar el cese de la prisión preventiva.

Defensa presenta oferta laboral

Otro de los argumentos expuestos fue la oferta laboral que recibió de una empresa vinculada al empresario Ricardo Flórez. La propuesta contempla contratarlo como jefe de Producción, Marketing y Publicidad de espectáculos si recupera su libertad. Hurtado afirmó que conoce al empresario desde hace años y que anteriormente promocionó sus departamentos en televisión.

La defensa sostiene que la investigación preparatoria ya concluyó y que el Ministerio Público formuló acusación, por lo que considera que cambiaron las condiciones que justificaron la prolongación de la prisión preventiva. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó la propuesta laboral y advirtió sobre posibles riesgos procesales, incluida la posibilidad de que influya en testigos.

Promesa de contrato de trabajo.

En el caso 'Barras de Oro', el Ministerio Público solicita 30 años de prisión para Andrés Hurtado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. La investigación está relacionada con una supuesta intervención para facilitar la devolución de 100 kilos de oro incautados al empresario Javier Miu Lei, en un caso que también involucra a la suspendida fiscal Elizabeth Peralta.

Por ahora, 'Chibolín' continúa recluido en el penal de Lurigancho mientras espera la decisión del Poder Judicial sobre su pedido de cese de prisión preventiva. Si el juez acepta la solicitud, deberá establecer las condiciones correspondientes y verificar si existen otras órdenes de prisión vigentes. La resolución no implica que terminen las investigaciones ni las acusaciones en su contra.