26/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El caso Liceo Naval continúa con nuevas diligencias judiciales. El Poder Judicial ordenó entregar a la familia de uno de los adolescentes detenidos el video de la cámara Gesell de la víctima, mientras avanzan las declaraciones de estudiantes que viajaban en la movilidad escolar.

PJ ordena entregar video de cámara Gesell

La disposición judicial busca que la familia de uno de los adolescentes internados en Maranguita acceda al registro audiovisual de la declaración de la víctima. Este material será contrastado con la transcripción elaborada por el Ministerio Público durante la investigación.

La jueza de familia Elizabeth Minaya retomó las audiencias y recibió los testimonios de cuatro estudiantes que viajaban en la parte delantera de la cúster escolar. Uno de ellos manifestó que se quedó dormido después de recibir un pelotazo durante un partido.

En cambio, otros dos escolares señalaron que observaron el objeto que habría sido utilizado en la agresión denunciada. Durante las declaraciones también surgieron versiones sobre quién habría tenido dicho objeto dentro del vehículo.

Las diligencias continuarán este viernes 27 de noviembre, cuando dos estudiantes, uno de cuarto y otro de quinto de secundaria, deberán brindar nuevas declaraciones ante el juzgado.

Disposición judicial

Inspeccionarán la cúster vinculada al caso Liceo Naval

El PJ dispuso la entrega del video de cámara Gesell a la familia de uno de los adolescentes internados en Maranguita. El registro audiovisual se mantiene bajo medidas de seguridad porque contiene la declaración de la víctima menor de edad entrevistada.

El caso se relaciona con una denuncia por presunta agresión sexual ocurrida el 15 de septiembre en una cúster que trasladaba a estudiantes del Liceo Naval. La entrevista en cámara Gesell se realizó días después de que la familia presentara la denuncia correspondiente.

Las audiencias forman parte del proceso seguido contra los adolescentes investigados, mientras el juzgado recibe testimonios y dispone nuevas actuaciones. La revisión del video de cámara Gesell y las declaraciones pendientes se suman a las diligencias judiciales que siguen relacionadas con el caso Liceo Naval.

Además de las nuevas declaraciones previstas para el viernes, este jueves 26 se programó una inspección a la cúster vinculada con la denuncia. La diligencia permitirá revisar las características del vehículo en el que, según la investigación, habrían ocurrido los hechos denunciados inicialmente.

Con la entrega del registro audiovisual, las declaraciones de los estudiantes y la inspección del vehículo, el PJ continúa las actuaciones del caso Liceo Naval. Las diligencias se desarrollan mientras se revisan los testimonios y la documentación reunida durante el proceso judicial en curso.