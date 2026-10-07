Mininter exige actualizar leyes ante uso de menores en sicariato y extorsión tras megaoperativos de la PNP

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio del Interior viene promoviendo la urgencia de ajustar el marco normativo nacional para frenar el avance de las redes delictivas que reclutan a adolescentes. Frente a las dinámicas del crimen organizado, la autoridad ministerial sostuvo la necesidad de adecuar las herramientas legales del Estado para impedir que la inimputabilidad siga siendo utilizada como un escudo para cometer homicidios por encargo y cobranzas extorsivas en el país.

Modificaciones legales e intervenciones en el Callao

La actual legislación nacional enfrenta serias limitaciones para procesar a inimputables involucrados en delitos de alta gravedad. La estrategia criminal recurre de manera sistemática a reclutar adolescentes para la ejecución de cobros de cupos y ataques directos contra transportistas, asegurando que los autores materiales eviten penas privativas de la libertad de larga duración.

Un reflejo de esta problemática se registró recientemente en la Provincia Constitucional del Callao, donde las fuerzas del orden intervinieron a dos adolescentes de 13 y 17 años de edad. Ambos estarían implicados en el ataque a balazos que acabó con la vida de un chofer de combi que cubría su ruta habitual en el primer puerto.

Las indagaciones policiales confirmaron que no se trataba del primer delito atribuido a estos jóvenes, pues previamente habían sido retenidos en posesión de armamento y sustancias ilícitas. Además, las autoridades los vinculan con un atentado previo en grado de tentativa contra otro trabajador del transporte público en la zona.

Captura de peligrosos prófugos e investigaciones de cibercrimen

En paralelo al seguimiento de la criminalidad juvenil, la Policía Nacional del Perú dio con la localización de un prófugo internacional requerido por acusaciones de homicidio agravado. El ciudadano colombiano capturado registraba una notificación roja emitida por Interpol y arrastraba antecedentes por feminicidio, lesiones graves y una evasión penal registrada en 2022.

El sujeto fue ubicado junto a otro presunto integrante de la banda dedicada a la fabricación de drogas sintéticas y otros ilícitos. Durante la incursión policial, los agentes incautaron un fusil artesanal, municiones de diverso calibre, sustancias alucinógenas y dispositivos móviles utilizados para la coordinación de sus actividades.

Por su parte, la división especializada en cibercrimen ejecutó un operativo que permitió la detención de un ciudadano extranjero presuntamente vinculado con la elaboración y tenencia de pornografía infantil. La acción policial hizo posible poner a buen recaudo a dos menores de edad que se encontraban en situación de vulnerabilidad dentro del inmueble intervenido.

En ese sentido, César Astudillo enfatizó la necesidad de actualizar nuestras leyes para combatir de manera más eficaz la criminalidad, que, señaló, ha cambiado y encontrado nuevas herramientas para evadir a la justicia.