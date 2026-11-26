26/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luego de que se haya revocado el hábeas corpus de la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, y revertido la sentencia de nueve años y cinco meses por el delito de peculado doloso agravado, el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate ordenó su ubicación y captura a nivel nacional.

Para que cumpla su condena

Para que la disposición pueda ser ejecutada, se remitió a la División de la Policía Judicial y al Registro de Requisitorias los oficios correspondientes. Esto, con el objetivo de que la aún autoridad regional sea detenida e internada en un centro penitenciario para cumplir con su condena.

La orden se remitió posteriormente a la revocación del hábeas corpus por parte de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate el último miércoles. Con ello, se restituyó su pena por peculado doloso agravado, al haber sido encontrada de quedarse con un cuantioso monto de dinero destinado para una obra pública.

#LoÚltimo El Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate dispuso la ubicación y captura a nivel nacional de la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, para que cumpla una condena de nueve años y cinco meses de prisión efectiva por el delito de peculado doloso agravado Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) November 26, 2026

Su sentencia se relaciona con el caso Centro Cívico de Matucana, cuando Rosa Vásquez se desempeñaba como alcaldesa de Huarochirí. Conforme a un informe pericial, el presupuesto con el que contaba era de S/ 3 592 563.80, ejecutándose S/ 2 251 286.49 y quedando un saldo de S/ 1 341 277.31.

La autoridad edil había permanecido prófuga de la justicia desde hace cuatro meses, hasta que el 14 de octubre pasado una resolución de hábeas corpus la benefició, revocando la condena. Ante ello, también volvió al cargo, pese a encontrarse inhabilitada del ejercicio público de funciones.

Región Lima en crisis

Actualmente, al menos 55 obras públicas para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño se encuentran paralizadas en las nueve provincias de la región Lima. Esta situación llamó la atención del Congreso y el diputado Alexander Salas anunció fiscalización a su GORE y exigió respuestas por retrasos en obras en un centro educativo.

Cabe recordar que mientras estuvo prófuga el Estado llegó a pedir S/ 80 mil por información que sirva para dar con su paradero. Además, se conoció esta semana que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) la inhabilitó para ocupar cargos púbicos hasta el año 2035.

Tras ser revocada la sentencia de nueve años y cinco meses de prisión efectiva contra la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate ordenó su captura. La disposición busca que la autoridad edil cumpla con su pena por el delito de peculado doloso agravado.