25/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el exjuez Richard Concepción Carhuancho se pronunció sobre las acciones legales anunciadas por Ollanta Humala en su contra. El magistrado sostuvo que es el único demandado y consideró que esta situación evidenciaría una persecución en su contra.

Rechazo a la demanda civil y cuestionamiento al monto reclamado

Durante su intervención, Concepción Carhuancho se refirió directamente al proceso civil promovido en su contra por la defensa del exmandatario. El exjuez expresó su desacuerdo con el reclamo económico que busca exigirle una compensación por presuntos daños y perjuicios derivados de su actuación judicial.

"Existe una demanda civil en mi contra por una cifra millonaria, concretamente se me pretende solicitar una indemnización por daños y perjuicios (...) Rechazo desde ya esa demanda", indicó.

Asimismo, el exmagistrado precisó que la acción legal es dirigida exclusivamente hacia su persona, pese a que las medidas dictadas durante la investigación formaron parte de un proceso regular dentro del sistema de justicia. En esa línea, consideró que el direccionamiento individual de la demanda evidenciaría una persecución en su contra.

Frente a este escenario, Concepción Carhuancho anunció que ejercerá su defensa legal dentro del proceso civil correspondiente para desestimar los argumentos planteados por el expresidente Ollanta Humala.

Defensa de sus resoluciones y respaldo de instancias superiores

Para sustentar su postura, el exjuez recordó el trámite judicial que tuvieron sus decisiones respecto a la tipificación penal de los aportes recibidos durante las campañas electorales. Explicó que su pronunciamiento inicial fue revisado y respaldado posteriormente por órganos jerárquicos superiores del Poder Judicial.

"Yo resolví eso, declaré infundado porque consideré que ese comportamiento si era delito. Mi decisión fue apelada ante el Tribunal Superior fue confirmada es decir se ratificó que los aportes en campaña eran delito y luego llega la Corte Suprema (...) dijeron que los aportes de campaña si constituían delito", señaló.

De acuerdo con su exposición, dicho recorrido procesal demuestra que su criterio jurídico no fue aislado, sino que contó con la conformidad tanto de una sala superior como de la máxima instancia judicial del país. Con ello, buscó descartar cualquier irregularidad en la fundamentación de sus fallos.

Finalmente, sostuvo que al emitir ese veredicto y su respectiva sustentación únicamente cumplía con sus funciones jurisdiccionales y con lo dispuesto en la ley, por lo que aseguró que dicha actuación no genera responsabilidad civil alguna y anunció que ese será el eje central de sus descargos.

En ese sentido, Richard Concepción Carhuancho rechazó la pretensión indemnizatoria impulsada por Ollanta Humala y ratificó que sustentará su defensa legal en el cumplimiento de sus funciones y en la confirmación de sus fallos por instancias superiores.