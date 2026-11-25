25/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial anuló el requerimiento presentado contra Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', y la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, investigados en el caso 'Barras de oro'. Esta decisión obliga al Ministerio Público presentar un nuevo requerimiento tras detectarse problemas en la imputación.

Disposición fiscal anulada y cuestionamientos al requerimiento

La resolución fue adoptada por el juez supremo Juan Carlos Checkey en la audiencia de control de acusación. La Fiscalía había solicitado 30 años de prisión para 'Chibolín' y 24 para Peralta, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Las defensas advirtieron que el Ministerio Público incorporó la Disposición 33, utilizada para precisar los hechos y la calificación jurídica de las imputaciones, pese a que ya había sido anulado por el juzgado. Esta decisión judicial se originó tras una tutela de derechos presentada por Javier Miu Lei.

El magistrado determinó que dicho documento fue emitido cuando la investigación preparatoria ya había culminado, sin que los abogados de los investigados puedan ejercer adecuadamente su defensa. Por ello, consideró que su utilización afectaba las garantías procesales y la validez de la acusación.

El juzgado sostuvo que el problema no correspondía a una simple irregularidad formal, pues comprometía a la base del requerimiento fiscal. Por ello, precisó en la resolución que esto afectaba las garantías constitucionales del debido proceso y su derecho a la defensa.

Decisión fiscal

Fiscalía deberá presentar una nueva acusación

Otro cuestionamiento estuvo relacionado con el cambio de tráfico de influencias reales a simuladas. La Fiscalía cambió la modalidad del delito en su acusación, pero el juez consideró que no explicó suficientemente los motivos ni cómo se aplicaba a cada investigado.

Checkley señaló que la Fiscalía debía sustentar las razones de este cambio y precisar cómo los hechos atribuidos a Hurtado y Peralta encajaban en la nueva calificación. Según el magistrado, la acusación no desarrolló estos aspectos de manera suficiente.

Además, el juzgado advirtió que no se acreditó que los investigados conocieran oportunamente la modificación de los cargos ni que tuvieran una posibilidad efectiva de defenderse. Estas observaciones fueron consideradas al evaluar la validez del requerimiento presentado.

Por ello, el juez supremo declaró la nulidad absoluta de la acusación y ordenó a la Fiscalía una nueva, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. La Fiscalía deberá corregir los aspectos señalados antes de continuar con esta etapa.

El caso 'Barras de oro' investiga presuntas gestiones para recuperar oro incautado a una empresa vinculada con Javier Miu Lei. Los acusados son investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, por los que se solicitaron penas de prisión.