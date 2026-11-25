25/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate del Poder Judicial, revocó el hábeas corpus en favor de la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado y restituyó la condena de nueve años y cinco meses de prisión efectiva que se le impuso por el delito de peculado doloso agravado.

Había vuelto a ejercer su cargo

Tras pasar varios meses en la clandestinidad cuando salió su sentencia en mayo de este año, regresó a su cargo, pese a que también tiene una inhabilitación para cargos públicos. Con esta medida, las ordenes de ubicación y captura se encuentran vigentes a partir de la fecha.

"Revocar la sentencia contenida en la Resolución N°3, de fecha 26 de setiembre de 2026 que resuelve: declarar fundada la demanda de hábeas corpus al haberse acreditado la vulneración al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en sus manifestaciones de motivación aparente e insuficiente", reza parte de la resolución.

#LoÚltimo Revocan el hábeas corpus que favorecía a la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, y restituyó la condena de nueve años y cinco meses de prisión efectiva en su contra por peculado doloso agravado Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/YY27hy2ynI — Canal N (@canalN_) November 25, 2026

A la autoridad regional se le condenó por apropiarse de más de un millón de soles en el caso Centro Cívico de Matucana, cuando fungió como alcaldesa de Huarochirí. Tras permanecer prófuga, periodo en el que el Estado ofreció una recompensa de S/ 80 000, la funcionaria obtuvo un hábeas corpus y volvió a la gobernación el 14 de octubre.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate declaró improcedente la demanda constitucional debido a que no cumplió con el requisito de firmeza previsto en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional. Además, el recurso de casación estaba pendiente de resolverse al haberse interpuesto el habeas corpus.

Sentencia había sido revocada

En mayo del presente año el PJ ratificó la condena de más de nueve años de cárcel contra la gobernadora regional de Lima por el delito de peculado doloso, disponiendo, además, su ubicación y orden de captura inmediata.

De acuerdo con un informe pericial, mientras que el presupuesto final ascendía a S/ 3 592 563.80, el valor físico real ejecutado fue de S/ 2 251 286.49. Dicho saldo de S/ 1 341 277.31 fue apropiado por Vásquez Cuadrado y Walter Tovar Macutela (exgerente de Desarrollo Urbano de la misma entidad), condenado por el mismo delito.

La condena por más de nueve años de prisión efectiva contra la gobernadora de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, ha sido restituida por el Poder Judicial, luego de que el hábeas corpus que la favorecía haya sido revocado.