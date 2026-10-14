Fiscalía investiga a Augusto Nava por presunta discriminación homofóbica contra dos personas en Miraflores

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía inició una investigación preliminar contra Augusto Nava por el presunto delito de discriminación, luego de las agresiones verbales y amenazas denunciadas por dos ciudadanos en un restaurante McDonald's de Miraflores. El incidente ocurrió el 12 de octubre y quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

Fiscalía dispone diligencias para esclarecer las amenazas

Según el Ministerio Público, el caso está a cargo de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, a través de su Primer Despacho, dirigido por el fiscal provincial Luis Valdivia Calderón. La investigación busca esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las posibles responsabilidades.

Los ciudadanos Reinaldo Rivas y Cristhian Palomino habrían sido víctimas de expresiones homofóbicas, hostigamiento y una presunta amenaza de muerte dentro del establecimiento comercial. Los hechos forman parte de las diligencias fiscales, que deberán reunir información para contrastar las versiones y establecer cómo ocurrió el enfrentamiento.

Como parte de las acciones iniciales, la Fiscalía programó la recopilación de registros audiovisuales y grabaciones de las cámaras de seguridad del restaurante. El material permitirá examinar el desarrollo del incidente y reunir elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos denunciados.

El Ministerio Público dispuso, además, la realización de pericias psicológicas y actas de constatación digital. Estas medidas buscan documentar los elementos probatorios disponibles, tanto aquellos que puedan respaldar la imputación como los que favorezcan al investigado, en el marco de las garantías del procedimiento.

Ministerio Público recuerda que la discriminación es un delito

En su pronunciamiento, la institución recordó que las conductas relacionadas con insultos, hostigamiento y amenazas por motivos de orientación sexual o identidad de género pueden constituir discriminación, de acuerdo con las circunstancias acreditadas. El organismo también destacó la importancia de proteger los derechos fundamentales y garantizar la igualdad.

El comunicado fiscal señala que estas conductas "configuran el delito de discriminación", cuando corresponda conforme a la evaluación de los hechos. Asimismo, reafirma el compromiso institucional con la protección de los derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.

#Perú 🇵🇪: ¡Miserable! Un hombre agrede verbalmente a una pareja gay en un restaurante de Lima.

El cerdo identificado como Augusto Nava para satisfacer su hombría vacía, se acerca la diseñador gráfico Iván Vázquez y a su novio para agredirlos verbalmente.

El tipo fue grabado. pic.twitter.com/NfSBtYTdwS — 🇵🇦 Fuerza Panameña LGBTIQ+🏳️‍🌈 (@fuerzapanama507) October 12, 2026

La investigación se desarrolla con la participación operativa de la Policía Nacional del Perú y la conducción jurídica del Ministerio Público. Las autoridades deberán evaluar las pruebas recogidas y determinar los siguientes pasos del procedimiento, sin anticipar una decisión sobre la responsabilidad penal de Augusto Nava.

Por ahora, el caso continúa en etapa preliminar. La Fiscalía investiga la presunta discriminación y las amenazas denunciadas en Miraflores, mientras reúne testimonios, grabaciones y pericias para esclarecer lo ocurrido entre Augusto Nava, Reinaldo Rivas y Cristhian Palomino en el establecimiento de comida rápida.