José Jerí habría favorecido a allegadas tras visitas en Palacio: "Denota una irregularidad"

Un nuevo cuestionamiento se ha ganado el presidente José Jerí Oré tras revelarse que cinco visitantes a su despacho obtuvieron órdenes de servicio con el Estado a pocos días y semanas de sendos encuentros en Palacio de Gobierno. Quien analizó y fue crítico de estas presuntos favoritismos fue el experto en temas parlamentarios, Rodolfo Reyna, quien dejó a entrever que el mandatario habría, incluso, usurpado funciones en su propia administración.

Como se recuerda, un reportaje del dominical "Cuarto Poder" mostró que Guadalupe Vela Ramírez, Cristina Beraún Rojas, Violeta Veas Otero, Fiorela Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo Leiva, fueron contratadas para brindar servicios profesionales desde octubre y noviembre del 2025, a pocas semanas de que el jefe de Estado asuma funciones por sucesión constitucional tras la vacancia aprobada por el Congreso contra Dina Boluarte.

"Se convirtió en un jefe de logística o recursos humanos"

Conocida la relación laboral de las cinco féminas, con el antecedente de que las reuniones con Jerí Oré se dieron en horario nocturno (casi hasta llegar hasta la medianoche), para el abogado Rodolfo Reyna, el presidente sí habría intercedido de manera ilícita en sendas contrataciones, figura que le prohíbe la propia Ley de Contrataciones del Estado y su propia investidura, lo que le podría abrir una investigación penal en un corto o mediano plazo.

"Estos hechos han convertido que el presidente de la república se convierta en un jefe del Área de Logística de las diferentes dependencias del Estado o jefe de Recursos Humanos , porque como condición previa a una contratación de personas allegadas a él es pasar por una entrevista en su Despacho Presidencial, lo cual denota una irregularidad", mencionó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el experto en temas parlamentarios, Rodolfo Reyna, indicó que, tras revelarse presuntos favorecimientos de José Jerí a mujeres que lo visitaban en Palacio, el presidente de la República se ha convertido "en un jefe de logística o... pic.twitter.com/Ha1nTreQD0 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 2, 2026

En esa misma línea, puso como ejemplo el caso 'Richard Swing', el cual tiene como principal investigado al expresidente Martín Vizcarra Cornejo por presumiblemente interceder en la contratación del cantante Richard Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura. Siguiendo este antecedente que también tuvo origen en Palacio de Gobierno, el letrado cuestionó ambas prácticas que van por encima de la ley.

En el caso que involucra a José Jerí, el programa de América TV reveló que Guadalupe Vela Ramírez obtuvo dos órdenes de servicio: una con el Seguro Social (EsSalud) por 6 330 soles y otra con el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) del Ministerio del Ambiente, por 11 000 soles. Cristina Beraún Rojas obtuvo un contrato por 6 500 soles para realizar el servicio de análisis de comunicación interna en el Despacho Presidencial.

Violeta Veas Otero fue designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación en noviembre último. Fiorela Melgarejo Sánchez también logró un contrato para el Despacho Presencial por una suma de 11.000 soles y, Alicia Camargo, quien acompañó a Jerí a una tienda del empresario chino Zhihua Yang, fue contratada en la Secretaría General del Palacio en octubre último.

Presidencia asegura que las contrataciones se dieron en el marco de la ley

Tras hacer público las presuntas irregularidades en las cinco contrataciones, desde la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia de la República emitieron un comunicado, donde descartaron todo tipo acto de irregularidad en los vínculos contractuales, aseverando que los procedimientos fueron cumplido según lo que dicta la ley.

Comunicado

"Las señoras Fiorella Melgarejo, Cristina Beraún y Alicia Camargo fueron contratadas siguiendo el procedimiento establecido por la normativa vigente, tratándose de mujeres profesionales que cuentan con experiencia para el desempeño de las funciones asignadas", manifestaron.

Sobre las visitas de Guadalupe Vela y Violeta Beas, precisaron que fueron "registradas en el aplicativo correspondiente", tal como lo exige la ley. Finalmente, resaltaron "que las competencias de un profesional no deberían ser cuestionadas por el género u otros aspectos que no aportan al respeto que merece cada personas".

Un nuevo escándalo mancha al Gobierno en poco más de 100 días de asumir funciones, mientras la inseguridad sigue atentando contra el orden público cada día y con doble aplazamiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que debería estar listo esta semana.