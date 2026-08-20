Dictan nueve meses de prisión preventiva contra joven acusado del homicidio de un adulto mayor

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo, bajo la dirección del fiscal provincial Jorge Gabriel Lozada Figueroa, logró que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva contra Weymar P. (26).

Detalles del ataque y móvil del crimen en Carabayllo

Durante la audiencia pública de prisión preventiva, el fiscal adjunto provincial Julio Diego Calderón García expuso la cronología de los hechos acontecidos el pasado 13 de agosto. Según la tesis fiscal, el investigado atacó a la víctima con un arma punzocortante tras sostener una acalorada discusión en las inmediaciones de la avenida Parque Zonal. La agresión fue presenciada por transeúntes y vecinos de la zona, quienes reaccionaron de inmediato e intentaron retener al agresor mientras este emprendía la huida.

Alertados por las llamadas de auxilio de la comunidad, agentes de la Policía Nacional del Perú desplegaron un patrullaje intensivo por los alrededores. La persecución policial culminó con la captura del sospechoso a pocas cuadras de la escena del delito. Tras ser reducido por las fuerzas del orden, el imputado fue trasladado a la dependencia policial del sector para las diligencias preliminares correspondientes.

Durante el interrogatorio inicial e intervención policial, el procesado manifestó las presuntas motivaciones detrás de la agresión mortal. Weymar P. señaló que, dos meses antes del suceso, el adulto mayor le habría enviado fotografías comprometedoras de su pareja sentimental dentro de un establecimiento de hospedaje.

Fiscalía dicta prisión preventiva. Fuente: Ministerio Público.

Elementos de convicción presentados por el Ministerio Público

Para fundamentar el pedido de prisión preventiva, el representante del Ministerio Público presentó un sólido paquete probatorio acumulado en las primeras horas de la investigación. Entre los documentos clave figuraron el acta de intervención policial y la documentación del hallazgo e incautación del arma blanca utilizada en el ataque. Asimismo, se incorporó el certificado de necropsia practicado a la víctima, el cual precisó la causa de muerte por heridas cortantes.

La Fiscalía sumó también los testimonios de los efectivos policiales que participaron en la persecución y detención del imputado, así como las declaraciones de los vecinos que presenciaron la agresión. Estos testimonios resultaron determinantes para acreditar la peligrosidad del procesado y el riesgo de fuga existente de no aplicarse la medida cautelar.

Finalmente, el equipo fiscal presentó la visualización de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas cerca de la avenida Parque Zonal y el análisis de las comunicaciones telefónicas. El juzgado consideró idóneos y suficientes los elementos de convicción expuestos por la fiscalía, ordenando el internamiento preventivo de Weymar P. en un centro penitenciario mientras se concluyen las investigaciones.