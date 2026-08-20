Caso Gasoducto: juez excluye a 14 exministros y funcionarios al no hallar delito

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Después de 12 años de investigaciones, el juez Leodan Cristóbal Ayala excluyó de la acusación penal por colusión agravada a exministros, directores y funcionarios de Proinversión involucrados en el caso Gasoducto durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), al considerar que la Fiscalía no logró acreditar la comisión de algún delito.

Juez descartó a 14 implicados

Magistrado decidió retirar de la acusación por colusión agravada a 14 exministros, directores y funcionarios vinculados al caso Gasoducto. La decisión se sustenta en que la Fiscalía no habría presentado elementos suficientes para demostrar que los investigados cometieron un delito durante el gobierno de Ollanta Humala.

1.- Eleodoro Octavio Mayorga Alba

2.- Edgar Bartolo Ramírez Cadenillas

3.- María del Rosario Raquel Patiño Marca de Álvarez

4.- Guillermo Lecarnaque Molina

5.- Elda Patricia Diaz Gazzolo

6.- Percy Olivas Lazo

7.- Omar Dueñas Cárdenas

8.- Luis Miguel Castilla

9.- Jorge Humberto Merino Tafur

10.- Carlos Eduardo Paredes Rodríguez

11.- Luis Renato Sánchez Torino

12.- Dicki Edwin Quintanilla Acosta

13.- Erick Portuguez Echegaray

14.- Alfredo Juan Carlos Dammert Lira

Fiscalía no precisó los hechos

Uno de los principales cuestionamientos del jurista apunta a la falta de precisión de la acusación fiscal. Según la resolución, la fiscal Geovana Mori no habría detallado de manera concreta cuáles fueron las acciones ilícitas que los funcionarios realizaron y cómo estas configurarían el delito de colusión agravada. Esta observación ya había sido advertida por el Poder Judicial desde enero.

Fiscal Geovana Mori, no precisó los hechos que habrían cometido los funcionarios acusados

Caso pierde fuerza

La nueva resolución representa otro revés para la acusación del Ministerio Público. En julio, el juez ya había dispuesto archivar el cargo relacionado con asociación ilícita u organización criminal, debido a que tampoco se habrían acreditado los elementos necesarios para sostener ese delito.

Con ambas decisiones, la investigación queda considerablemente debilitada después de más de una década de pesquisas.

Investigación aún continúa

La exclusión de los 14 exfuncionarios no significa necesariamente el cierre total del caso Gasoducto. La resolución se refiere específicamente a las personas y delitos comprendidos en esta etapa del proceso, mientras que otras imputaciones podrían continuar bajo evaluación judicial.

El caso está relacionado con presuntas irregularidades en torno al proyecto del Gasoducto Sur Peruano y ha involucrado durante años a exfuncionarios y autoridades de la gestión de Humala. La decisión judicial marca, sin embargo, un importante debilitamiento de la tesis fiscal.