Martín Vizcarra: reprograman apelación de condena de 14 años tras renuncia de su abogado

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial reprogramó la audiencia de apelación de Martín Vizcarra contra su condena de 14 años de prisión. La diligencia, prevista para este jueves 20 de agosto, fue suspendida después de la renuncia de su abogado y por el reciente cambio del fiscal asignado al caso.

Cambio de defensa y nueva fecha

El expresidente participó mediante conexión desde Barbadillo ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional. El tribunal debía iniciar la revisión de la sentencia por cohecho pasivo propio, pero la audiencia no llegó a instalarse y quedó fijada para el 10 de septiembre próximo.

Vizcarra informó que Erwin Siccha renunció el miércoles 19 de agosto por motivos personales. Tras esa salida, señaló que su defensa será asumida por el estudio del exministro Alejandro Salas, quien acudirá acompañado por otros tres abogados para revisar el proceso.

"El día de ayer, mi anterior abogado, el doctor Edwin Siccha, renunció al patrocinio, después que conversamos, por motivos de carácter personal del doctor Siccha", anunció.

La nueva defensa solicitó tiempo para estudiar el expediente antes de asumir la audiencia. El pedido considera más de 50 tomos y más de 100 horas de juicio oral desarrolladas durante la primera instancia, según los datos difundidos sobre el proceso judicial.

El fiscal adjunto superior Hugo Chávez Julca también pidió postergar la diligencia. El representante del Ministerio Público indicó que el caso le fue asignado recién el miércoles 19 de agosto, por lo que solicitó contar con tiempo para revisar los actuados.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional aceptó los pedidos presentados durante la audiencia y estableció una nueva fecha. La apelación quedó programada para el jueves 10 de septiembre, a las 11 de la mañana, cuando se retomará la revisión de la sentencia.

El caso por el que fue condenado

Martín Vizcarra fue condenado en noviembre de 2025 a 14 años de prisión efectiva por cohecho pasivo propio. La sentencia estableció que recibió S/ 2,3 millones en sobornos de dos empresas constructoras cuando era gobernador regional de Moquegua, durante 2013.

#Importante Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional programa para el jueves 20 de agosto, a las 11:00 a. m., la audiencia de apelación de sentencia en el proceso seguido contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo y otros, por el delito de cohecho pasivo.👉https://t.co/shmYtwU1Ig pic.twitter.com/gffaW24GyK — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) August 7, 2026

Los pagos estuvieron relacionados con dos licitaciones públicas: Lomas de Ilo, adjudicada a Obrainsa, y el Hospital Regional de Moquegua, otorgado a ICCGSA. La defensa de Vizcarra busca su absolución total, mientras el Ministerio Público solicita confirmar la condena en todos sus extremos.

El fiscal de primera instancia fue Germán Juárez, quien actualmente se encuentra suspendido, según la información publicada. El proceso de apelación continuará con una nueva defensa técnica y con Hugo Chávez Julca como fiscal asignado para intervenir en la siguiente audiencia programada.