Martín Vizcarra cambia de defensa y designa a cuatro nuevos abogados, incluido Alejandro Salas

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Martín Vizcarra renovó su equipo legal en medio de la revisión de la condena que cumple por el caso Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. El exmandatario designó a cuatro nuevos letrados, entre ellos Alejandro Salas, para asumir su defensa ante las instancias.

El cambio se produce mientras la defensa de Vizcarra enfrenta una etapa decisiva. El abogado Erwin Siccha dejó el patrocinio del exmandatario, quien presentó defensa legal para continuar con sus recursos contra la sentencia de 14 años de prisión efectiva dictada por cohecho pasivo propio.

Cambio de abogados ocurre durante apelación

El proceso está relacionado con las obras Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua, ejecutadas durante la gestión de Vizcarra como gobernador regional. La sentencia, emitida en noviembre de 2025, estableció una pena de 14 años de prisión efectiva por cohecho pasivo propio.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional había programado para el jueves 20 de agosto la audiencia destinada a revisar el recurso presentado contra la condena. La diligencia debía evaluar los argumentos de la defensa y los elementos admitidos para segunda instancia.

Asumo, junto con mi equipo legal, la defensa del expresidente Martín Vizcarra Cornejo @MartinVizcarraC en etapa de apelación. Creemos firmemente en la inocencia de nuestro patrocinado y confiamos en que, con responsabilidad y diligencia, lograremos revertir una sentencia a todas... pic.twitter.com/Cc9zZhDbDu — Alejandro A. Salas Z. (@SalasZ_AA) August 20, 2026

La revisión judicial corresponde al proceso por cohecho pasivo propio relacionado con presuntos pagos recibidos durante la gestión regional de Vizcarra en Moquegua. La sentencia de primera instancia determinó que el exgobernador recibió dinero de empresas vinculadas con las obras investigadas por el Ministerio Público.

La sala también había admitido excepcionalmente el testimonio de Fernando Cotrim Barbieri, exoficial de proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. El testigo fue incorporado para aportar información sobre los procesos de licitación vinculados con el proyecto Lomas de Ilo.

En cambio, los magistrados declararon inadmisibles otros medios probatorios ofrecidos por la defensa. Entre ellos figuraron declaraciones testimoniales y documentos que, de acuerdo con la decisión judicial, no cumplían los requisitos establecidos para ser incorporados oportunamente durante la etapa judicial de apelación del proceso penal.

Nueva defensa asumirá representación de Vizcarra

Vizcarra permanece privado de libertad mientras continúa actualmente la revisión de su condena en segunda instancia. El expresidente fue trasladado al penal de Barbadillo luego de la sentencia, y su defensa mantiene en trámite los recursos destinados a cuestionar el fallo emitido en noviembre pasado.

El nuevo equipo legal deberá asumir la representación de Vizcarra en esta etapa, luego de la salida de Siccha. La modificación de abogados se produce cuando el caso mantiene pendiente la revisión de la condena por los hechos investigados en Moquegua durante su gestión regional.