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Tragedia en Nigeria: naufragio de barco deja al menos 50 trabajadores muertos, entre ellos niños

La embarcación, la cual trasladaba a trabajadores hacia campos de arroz sufrió un naufragio, donde terminó con el hundimiento, dejando al menos 50 muertos, principalmente niños.

La tragedia dejó 50 fallecidos.
La tragedia dejó 50 fallecidos. (Difusión)

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 26/08/2026

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Un barco sobrecargado naufragó, cuando trasladaba a agricultores y trabajadores hacia campos de arroz. El accidente dejó al menos 50 muertos, en su mayoría niños, mientras equipos de rescate continuaban la búsqueda de pasajeros desaparecidos tras el siniestro.

Más de 50 muertos y decenas de niños

El naufragio ocurrió el jueves cerca de Gorau, en el área de gobierno local de Goronyo. Según Reuters, testigos confirmaron la recuperación de numerosos cuerpos. Las autoridades informaron que la embarcación transportaba entre 57 y más de 70 personas, aunque las cifras cambiaron durante las labores.

Entre las víctimas había numerosos menores. Abdulkadir Yusuf, funcionario de la Autoridad Nacional de Vías Navegables, informó que habían sido encontrados alrededor de 40 niños. El legislador local Nasiru Adamu señaló que muchos pasajeros tenían entre 10 y 15 años. También indicó que 16 personas fueron rescatadas.

Los pasajeros viajaban para trabajar en la cosecha de arroz, de acuerdo con testimonios recogidos por Reuters. Un residente afirmó que había más de 70 personas a bordo, mientras otro calculó 57. Estas diferencias impidieron establecer de inmediato una cifra definitiva sobre los pasajeros del barco.

La embarcación se volcó durante el trayecto por una vía fluvial de Goronyo. Reuters reportó que el accidente ocurrió mientras continuaban las labores de rescate. Hasta entonces, las autoridades no habían establecido formalmente la causa del naufragio ni determinado cuántas personas seguían desaparecidas tras el accidente.

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Imagen ilustrativa / niños trabajando en plantación de arroz.
El accidente dejó 50 fallecidos.

Continúa la búsqueda tras la tragedia

El accidente volvió a poner atención sobre los problemas de seguridad en las vías fluviales de Nigeria. Reuters señaló que los naufragios son frecuentes y que entre los factores asociados figuran la sobrecarga, el mal mantenimiento de las embarcaciones y el cumplimiento limitado de las normas de seguridad.

Las autoridades locales continuaron coordinando las labores de emergencia después del naufragio. Los cuerpos recuperados fueron trasladados a una mezquita comunitaria de Gorau antes de los entierros. Los equipos permanecían en la zona mientras seguían las operaciones para localizar a posibles sobrevivientes y víctimas.

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El estado de Sokoto ya había registrado otro accidente fatal en la misma zona. En agosto, una canoa con más de 50 pasajeros se volcó cerca de Kojiyo. Las autoridades informaron entonces cuatro muertos, 41 rescatados y cinco desaparecidos después del operativo.

Las labores de rescate continuaron mientras las autoridades revisaban los registros de pasajeros y las cifras reportadas por distintos organismos. Reuters indicó que funcionarios y testigos ofrecieron datos diferentes sobre las personas a bordo, por lo que el número definitivo de víctimas todavía debía ser confirmado oficialmente.

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