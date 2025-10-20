SJL: Dos personas fueron atropelladas mientras bailaban durante festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En San Juan de Lurigancho uan festividad religiosa culminó en una tragedia luego que dos personas fueron atropelladas, mientras se encontraban bailando alrededor de un castillo, por un auto que se dio a la fuga.

Dos personas son atropelladas en SJL

Durante la madrugada del último domingo 19 de octubre, en el cruce de la avenida Perú con el pasaje Arequipa, en la zona de Caja de Agua, más de 20 personas aproximadamente festejaban un homenaje al Señor Cautivo de Ayabaca cuando de pronto dos de ellas fueron embestidas por un auto que de se dio a la fuga.

De acuerdo a las imágenes registradas del hecho, un hombre y una mujer terminaron tendidos en medio de la pista por el fuerte impacto de la unidad móvil lo que generó la mirada atónita de los asistentes por el trágico accidente suscitado en plena vía pública durante esta festividad.

El público y las víctimas forman parte de una comunidad de Piura que celebraban la fiesta del santo norteño junto a un tradicional castillo patronal. De acuerdo a la versión de uno de los vecinos el auto se encontraba estacionado por casi 30 minutos cuando arrolló a las dos personas que se ubicaban al final de la ronda.

¿Qué sucedió con las víctimas tras el accidente?

Ante la emergencia, los heridos fueron trasladados de manera inmediata a un hospital cercano en el que recibieron la atención médica correspondiente. Quien resultó más grave de la pareja fue la mujer quien salió despedida contra el pavimento.

De acuerdo a una vecina, quien es familiar de la herida, señaló que la señora se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos y que tiene lesiones en la cabeza.

Respecto al atropello, de acuerdo al relato de los residentes el conductor del automóvil no respetó la señal de tránsito que indicaba un límite de 30 kilómetros por hora y pasó sin detenerse por la zona en la que se desarrollaba esta festividad.

El hombre al volante simplemente huyó sin brindar ningún tipo de auxilio a las víctimas. A pesar de la conmoción, los asistentes no se percataron de la placa del vehículo, pero confían en que alguna cámara de seguridad haya registrado lo acontecido y dar con el responsable. Por su parte, la Policía ya se encuentra trabajando en ello y conocer su paradero.

