Alianza Lima no claudica: Victoria en Huancayo lo mantiene en la pelea por el cupo directo a la Libertadores

20/10/2025

En la recta final del Torneo Clausura, Alianza Lima no baja los brazos y quema sus últimos cartuchos para clasificar directo a la próxima Copa Libertadores. El equipo de Néstor 'Pipo' Gorosito se impuso por 2 a 1 a Sport Huancayo en condición de visitante y quedó a seis puntos de Universitario, que cuenta con un partido menos.

Los veteranos guiaron el triunfo 'blanquiazul'

Los de La Victoria volvieron a tener al meta Guillermo Viscarra en su arco, tras el descanso que le dio el entrenador argentino la fecha pasada ante Sport Boys. No pasó mucho para que el boliviano demuestre porque es dueño del arco 'blanquiazul', al responder con un manotazo a un fuerte remate de Ronal Huaccha al noveno minuto.

El primer tanto de la tarde en el estadio IPD Huancayo llegó al 23', cuando el ecuatoriano Eryc Zuñiga estrelló un remate al palo, quedando el rebote a Paolo Guerrero que no desaprovechó la oportunidad. Con este tanto, el 'depredador' suma tres dianas en el Clausura y 13 en la presente temporada.

Los locales tuvieron las ocasiones más claras en el resto de la primera parte, con un remate del argentino Nahuel Luján que fue débil y un cabezazo de Marcelo Gaona desviado ante una mala salida de Viscarra en un tiro de esquina. Los victorianos sostuvieron la ventaja, la que sabrían ampliar en el complemento.

A pesar de que el 'rojo matador' llegó a tener más disparos y la posesión del balón, la jerarquía de su ataque terminó siendo determinante. Al 90+1', Hernán Barcos que había ingresado por Guerrero, recibió solo y ante una floja marca definió cruzado en el área. Los huancaínos maquillaron el resultado con el golazo de Diego Carabano al 90+8'.

Los partidos que le resta a Alianza Lima

Los 'grones' descansarán en la fecha 16 y volverán a tener acción en la siguiente, siendo locales frente a Melgar, que busca uno de los cupos a la próxima Copa Libertadores. Por la jornada 18 tenía programado el encuentro ante Deportivo Binacional, que fue desafiliado de la Liga1. Cerrará el torneo ante UTC en Matute.

