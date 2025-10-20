Dos personas recibieron cadena perpetua por robar haciéndose pasar por agentes Terna en el Cusco

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El hacerse pasar por agentes del la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía Nacional del Perú, conocido como Grupo Terna, le ha costado la cadena perpetua a dos personas en el Cusco. Los individuos cometieron un robo en las calles cusqueñas, por lo que fueron detenidos y procesados con celeridad.

Último crimen los hizo caer

Los sujetos fueron identificados como Bray Monsefu (28) y David Vásquez (36), a quienes el 3° Despacho de Investigación de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Cusco solicitó esta pena ejemplar por robo agravado. Los condenados intentaron robarle los celulares a cuatro ciudadanos en el centro de la ciudad.

Durante la madrugada del 23 de octubre, cuatro personas, incluido un menor de edad, se encontraban por las inmediaciones de la calle Huaynapata, cuando uno de ellos fue intervenido por los falsos policías. Posteriormente, con violencia les arrebataron los teléfonos al grupo que trató de defender al primer afectado.

Comunicado de la Fiscalía sobre los condenados a cadena perpetua.

Tras el robo, los agraviados encontraron a un agente del serenazgo que rondaba la zona, quien logró coordinar con sus compañeros para comenzar la búsqueda de los falsos agentes Terna. Tras hacer contacto con la PNP, hacer un seguimiento de las cámaras de seguridad y rastrar la ubicación de uno de los celulares por GPS, dieron con los implicados.

Una vez detenidos, el Ministerio Público comenzó las diligencias y solicitar su inmediata prisión preventiva. Además de la sentencia a cadena perpetua (efectuada desde el día de su detención), dictada por el Juzgado Penal Colegiado Supra Provincial B del Cusco, los condenados deberán pagar una reparación civil de 2500 soles.

¿Cuál es la pena por personificar a un policía?

En el código penal, artículo 361, se especifica que quien usurpe el cargo de un funcionario público, de un agente policial o militar, incluidos los cesados, suspendidos, destituidos o subrogados, afrontarán penas no menores de cuatro y no mayores a siete años. Esto lo indica el artículo 36°, inciso 1 y 2.

Si el perpetrador del delito se enfrenta a las fuerzas del orden, la codena sería más severa, con una mínima de cinco años y no superior a ocho.

