Ibai Llanos llegará a Perú en noviembre y lanza una INESPERADA pregunta en redes sociales

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡No se olvidó de Perú! Ibai Llanos confirmó, a través de sus redes sociales, que visitará nuestro país en noviembre. El streamer español, creador del popular 'Mundial de Desayunos' donde se eligió al pan con chicharrón como el mejor, aprovechó en realizar una serie de preguntas a sus seguidores, que dejó a más de uno sorprendido.

Ibai Llanos confirmó su visita a Perú

En septiembre, Perú se coronó como el gran ganador del 'Mundial de Desayunos' organizado por Ibai Llanos gracias a nuestro emblemático pan con chicharrón, acompañado de tamal y café pasado. En una reñida final contra la arepa reina pepiada de Venezuela y con un dominio en TikTok, Instagram y YouTube, la propuesta peruana demostró que el sabor de la mesa criolla conquistó al mundo digital.

La competencia internacional causó gran revuelo, por lo cual, los usuarios en redes sociales, se mantienen pendientes de los movimientos del streamer español. Tras la gran acogida, Ibai realizó su primer recorrido por Latinoamérica empezando por Chile, lo que no fue de mucho agrado por parte de sus seguidores peruanos. Es por ese motivo, que el influencer no dudó en revelar que el segundo país que visitará será el nuestro.

A través de un video, el streamer anunció que no podía dejar de lado uno de los países que le han brindado su apoyo constante, por lo cual, tiene programado pisar nuestro territorio en el mes de noviembre y poder vivir de cerca la experiencia gastronómica que encantó a más de uno en el mundo.

"Un sitio al que no podía faltar en mi viaje por Latinoamérica, evidentemente, como no voy a ir a Perú. El mes que viene (noviembre) estaré en Perú, un lugar del que he recibido muchísimo apoyo estos últimos meses, en parte por el Mundial de Desayunos y por el pan con chicharrón", expresó con gran emoción.

¿Qué preguntó a sus seguidores?

Seguidamente, aprovechó en realizar una inesperada pregunta a sus seguidores: "Cuando me coma el primer pan con chicharrón de mi vida, ¿a dónde debería ir?", lo que ha desencadenado una gran cantidad de comentarios dándole algunas recomendaciones de los restaurantes, las cafeterías y los huariques en el que se preparan este delicioso desayuno.

Iba Llanos también consultó si debería visitar en Lima el popular Central y el Maido, ambos galardonados en rankings internacionales como los mejores restaurantes peruanos en el mundo.

"Cuando busco, evidentemente me recomienda que tengo que ir a comer a Maido y a Central, eso ya lo sabía porque son los dos mejores del mundo. Pero, ¿a dónde debería ir a comer aparte de estos dos sitios?, expresó en TikTok.

¿Qué lugares visitará Ibai en Perú?

Finalmente, el creador de contenido reveló que en su itinerario estaría no solo llegar a Lima, sino que, por sugerencias, tiene pensado visitar Arequipa. También señaló que otros de sus principales destinos turísticos recomendados para su estadía son Machu Picchu y las Líneas de Nazca.

"Peruanos y peruanas, nos vemos el mes que viene. Era un viaje que ya tenía previsto y, encima, con todo lo que ha pasado con el Mundial de Desayunos, creo que puede ser una locura. El pan con chicharrón lo probaré en Perú, por fin", concluyó.

En resumen, tras la fiebre que despertó el pan con chicharrón en las redes sociales tras el triunfo en el 'Mundial de Desayunos', Ibai Llanos confirmó que visitará Perú en noviembre y aprovechó en preguntarle a sus seguidores dónde podría probar nuestra gastronomía.