Línea 1 del Metro de Lima se moderniza: Plantean instalar puertas automáticas en todas las estaciones

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que la Línea 1 del Metro de Lima se ha convertido en uno de los sistemas de transportes más importantes de la capital. A diario, los trenes que conectan diversos distritos desde San Juan de Lurigancho hasta Villa El Salvador transportan a miles de limeños que se dirigen a sus centros de trabajo, estudios, entre otros.

Y a pesar de que es uno de los sistemas más modernos y eficientes, a lo largo de los 14 años que ya lleva operando ha presentado algunas falencias de seguridad que se pretenden subsanar. Por ello, se dio a conocer que se instalará puertas automáticas en los andenes de todas las estaciones de este servicio a cargo del MTC.

Instalarán puertas automáticas en estaciones de la Línea 1

Este anuncio se dio durante una ceremonia realizada este lunes 25 de agosto donde se celebró que ya son 1500 millones de usuarios transportados en la Línea 1 del Metro de Lima. Ahí, el gerente de esta sistema masivo, José Zárate, reveló que se ha presentado una propuesta de adenda para implementar mejoras en todas las estaciones para mayor seguridad de los pasajeros.

De acuerdo a lo indicado, se instalarán puertas automáticas, similares a las que existen en el Metropolitano y en la Línea 2, en todos los andenes de las paradas de esta línea que opera hace 14 años. La intención es cuidar la integridad de los usuarios ya que estas se abrirán solo cuando los trenes hagan su llegada.

"Los andenes de las estaciones van a estar equipados con puertas automáticas, que se van abrir y cerrar cuando estén los trenes presentes. Es un salto tecnológico importante que va aumentar la seguridad de nuestros pasajeros y la confiabilidad hacia nuestros usuarios", indicó en conferencia de prensa.

La Línea 1 del Metro de Lima alcanzó los 1500 millones de pasajeros transportados.

Aumentarán las unidades

A su vez, otra de las implementaciones que contempla esta propuesta de adenda es la llegada de más trenes para reducir el tiempo de espera que oscila entre los 3 y 4 minutos en hora punta. La intención es que esta pueda bajar hasta el minuto y treinta segundos en un futuro cercano.

"Al incrementar la capacidad del sistema de la Línea 1, se hace que un tren pase de 3 minutos a 2, incluso a futuro a 1 minuto con 30 segundos. Eso reduce cualquier cola fuera de las estaciones", añadió.

De esta manera, se presentó una propuesta de adenda la cual contempla instalar puertas automáticas en todas las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima.