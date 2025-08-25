Helicóptero de bomberos se estrelló al intentar recoger agua de estanque en Francia

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un helicóptero de bomberos se estrelló de forma impresionante en un estanque ubicado en la localidad francesa de Rosporden, mientras realizaba una maniobra de carga de agua. A pesar de la secuencia captada en video, los tripulantes salieron ilesos.

Detalles del accidente aéreo

El accidente ocurrió el pasado domingo por la tarde, en Francia. Un helicóptero modelo "Morane 29", conocido como avión cisterna de agua, perteneciente al Servicio de Bomberos y Rescate del Departamento francés de Finistère, estaba llevando a cabo un viaje rutinario para recoger agua que iría destinada a poder combatir un incendio forestal que acontecía en la zona.

El incidente que quedó registrado en un video que se viralizó por las redes sociales, muestra como la aeronave pierde el control. Según testigos, cuando el helicóptero se acercó al agua descendió demasiado rápido, ocasionando que el rotor de cola se sumerja. Esa acción hizo que el piloto intentara levantar vuelo. Sin embargo, perdió el control de la nave.

Bretagne : un hélicoptère bombardier d'eau du SDIS du Finistère, engagé sur un incendie, s'est écrasé en fin de journée ce dimanche dans un étang à Rosporden. L'équipage, le pilote et un pompier, est sain et sauf mais choqué (Facebook - thibaees / Le Télégramme). pic.twitter.com/Xuvv7w964h — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 24, 2025

Rescate de los pilotos

Tras el impacto, Kevin Breuilly, de 39 años, no dudó en lanzarse al agua junto a otras dos personas para asistir a la tripulación. "Me zambullí de inmediato con mi tabla de paddle surf. No lo pensé dos veces; era vital. Le pregunté al piloto si estaba bien, cómo se llamaba, etc.", explicó Breully.

El bombero y el piloto a bordo lograron salir del helicóptero, siendo auxiliados por habitantes de la zona y bomberos. Las autoridades locales elogiaron el profesionalismo, la calma y el coraje de los pasajeros de la aeronave.

En ese sentido, destacaron que el incidente es un recordatorio de los riesgos diarios que enfrentan los equipos de emergencia en Francia. Esta nave había realizado 27 descargas de agua el mismo día para ayudar a contener un incendio. Asimismo, el alcalde de la localidad de Rosporden, Michel Loussouarn, informó que tras el accidente se tomaron medidas inmediatas para contener el riesgo de contaminación en el estanque.

Se inició una investigación para determinar las causas exactas del accidente, que tuvo lugar durante una misión para proteger una vivienda amenazada por un incendio forestal cerca de Rosporden. Inmediatamente después del incidente, otro helicóptero fue enviado para asegurar que las operaciones de extinción de incendios pudieran continuar.

Francia ha estado sufriendo una ola de incendios forestales en las últimas semanas. Siendo así, que los siniestros han ido arrasando áreas del tamaño de París. Estas incendios que han ido desencadenándose han obligado que bomberos y decenas de aeronaves trabajen sin descanso con el fin de extinguir las llamas y reducir los daños.