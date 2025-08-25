Oscar Ibáñez sale en defensa de Valera tras altercado con Barcos: "No se negó a la selección"

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima dejó poco fútbol, pero sí más de un altercado dentro y fuera de la cancha. Uno de los más comentados fue el protagonizado entre Alex Valera y Hernán Barcos el cual continuó al finalizar el partido.

Y es que tras el pitazo final, el 'Pirata' aseguró que el delantero crema no tiene nada que recriminarle ya que se había negado a jugar por la Selección Peruana en clara referencia a las oportunidades donde no fue llamado alegando problemas personales.

Ibáñez sale en defensa de Valera tras altercado con Barcos

Con el Torneo Clausura en pausa, este lunes 25 de agosto iniciaron los entrenamientos de la Bicolor pensando en la fecha doble final de las Eliminatorias Sudamericanas. Tras los trabajos con los futbolistas del torneo local, Oscar Ibáñez tomó la palabra para dar sus primeras sensaciones al interior de Videna.

Como era de esperarse, el entrenador fue consultado sobre lo sucedido entre Alex Valera y Hernán Barcos. Aquí, el exportero de Cienciano dejó en claro que el delantero de Universitario nunca se negó a jugar por la Selección Peruana tal como ventiló el 'Pirata'.

Incluso, resaltó lo hecho por el futbolista nacional en el último tiempo lo que justifica su llamado al combinado patrio.

"En cuanto a lo de Alex, lo aclaré la primera conferencia que tuve acá. Alex tenía un tema familiar, entendible y por esa situación no pudo venir. En la segunda no lo citamos nosotros y en esta citación hablé previamente con él y me dijo que sí. Es un jugador de equipo grande, campeón, está jugando torneo internacional, goleador y es lógico que esté en la selección", indicó.

🎙️"ALEX VALERA NO SE NEGO A VENIR A LA SELECCIÓN PERUANA".



Oscar Ibáñez, técnico de la selección peruana, en conferencia de prensa.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/lJRP8TuYFP — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) August 25, 2025

Alex Valera y Edison Flores desconvocados de la Selección

En medio de la polémica por esta enfrentamiento dentro del clásico, Alex Valera quedó desconvocado de la Selección Peruana por lesión junto a Edison Flores. Ambos jugadores cremas salieron cambiados en el duelo ante Alianza Lima al presentar sendas dolencias musculares.

Lamentablemente, los exámenes médicos a los que fueron sometidos arrojaron desgarros en los dos jugadores por lo que se decidió dejarlos fuera del plantel. A su vez, José Rivera de la 'U' fue llamado en reemplazo por lo que se unirá a los entrenamientos en las próximas horas.

De esta manera, Oscar Ibáñez salió en defensa de Alex Valera tras el altercado con Hernán Barcos y aseguró que nunca se negó a ir a la Selección Peruana.