Aparece cartel anunciando recompensa por Nicolás Maduro en frontera de Venezuela y Colombia

23/08/2025 / Exitosa Noticias

La mañana de este sábado 23 de agosto, conductores y transeúntes que conducían por la carretera internacional que une Cúcuta y San Antonio del Táchira reportaron una enorme valla instalada en Villa del Rosario, en la frontera de Colombia y Venezuela, anunciando recompensa por la captura de Nicolás Maduro.

Valla aparece en frontera de Venezuela con Colombia

Según las imágenes publicadas por usuarios en redes sociales, en el cartel se visualizaba la famosa recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el Gobierno de Estados Unidos a cambio de información que genere la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, por quien ofrecen 25 millones de dólares.

La valla mostraba los rostros de los funcionarios venezolanos, acusados por delitos de narcotráfico, conspiración y terrorismo internacional. En el anuncio, además de dar la información de la recompensa, se brindaba un correo electrónico para brindar información.

Retiro del anuncio

Las autoridades de Villa del Rosario, indicaron que no había permiso para la colocación del aviso, según EFE, por ello, horas más tarde retiraron los anuncios. El secretario de Gobierno del municipio, José Guillermo Ruiz, explicó que la instalación se realizó "sin ningún tipo de autorización ni cumpliendo los requisitos establecidos por la administración municipal".

Ante la irregularidad, el funcionario precisó que se pusieron en contacto con el responsable del proceso, el subsecretario de control urbano, quien confirmó que no existía permiso y solicitó desmontar la publicidad. Al recibir la información la delegación municipal actuó con rapidez retirando los carteles.

EE. UU busca capturar a Maduro

A través de X, el secretario de Estado, Marco Rubio, exigió que "el dictado Nicolás Maduro debe ser llevado ante la Justicia". La exigencia se da en medio de un creciente esfuerzo de Estados Unidos por cercar judicialmente a la cúpula del poder en Venezuela, por actividades vinculada al narcotráfico.

Según The Guardian, la recompensa ofrecida por las autoridades estadounidenses se inserta en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP). EL programa se diseñó para reforzar los recursos de las agencias federales en su meta de desarticular redes delictivas transnacionales y arrestar a sus líderes para presentarlos ante los tribunales.

La acusación sostiene que Maduro habría liderado por más de 10 años la estructura del Cartel de los Soles. Una organización que incluiría a funcionarios civiles y militares venezolanos de alto rango entre sus miembros.

De esta manera, esta mañana se registraron carteles que anunciaban la recompensa por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en la fronte de Venezuela y Colombia.