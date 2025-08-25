Israel bombardeó hospital de Gaza: Autoridades confirman 20 fallecidos, incluidos cinco periodistas

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La Defensa Civil de Palestina confirmó que un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizado este lunes 25 de agosto sobre el Hospital Nasser en la Franja de Gaza, dejó un saldo de 20 fallecidos y más de 50 heridos. El organismo informó además, que cinco de las víctimas mortales eran periodistas de tres cadenas internacionales.

Israel reconoció la autoría

A través de un video subido a su cuenta de X, las FDI reconoce ser el autor en el centro médico gazatí. El oficial Ephraim "Effi" Defrin y portavoz de las fuerzas israelíes, aseveró que el ataque no tuvo como objetivo a civiles o periodistas, culpando a Hamas de utilizar establecimientos como escudos que causan daños colaterales.

"Quiero ser claro desde el inicio. Las FDI intencionalmente no ataca a civiles. Las FDI hacen todo lo posible para mitigar los daños civiles, al tiempo que asegura el bienestar de nuestras tropas. Los terroristas de Hamas utilizan deliberadamente infraestructuras civiles, incluido hospitales como escudos", manifestó Defrin.

Este centro hospitalario ubicado en Jan Yunis, en la zona noroccidental de la Franja de Gaza, sufrió graves daños y entre los fallecidos a cinco hombres de prensa. Los periodistas pertenecían a medios como Reuters, Al Jazeera y Associated Press (AP). Todas ellas confirmaron el deceso de sus corresponsales de guerra.

Por otro lado, Israel confirmó este lunes que cuatro países han coordinado el envío de ayuda humanitaria a este territorio palestino. Entre ellos están Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Alemania e Indonesia

Médicos sin Frontera condena el ataque

La organización médica internacional rechazó el ataque sobre el hospital gazatí. que dejó varios muertos y decenas de heridos. Médicos sin Fronteras confirmó que su personal tuvo que refugiarse. Entre las víctimas, estaba Mariam Abu Dagga, una fotógrafa que colaboraba constantemente con ellos.

"Las fuerzas israelíes mataron al menos a 20 personas e hirieron a otras 50 en ataques consecutivos, entre ellos personal sanitario, rescatistas y periodistas. Estamos desconsolados por su muerte. Mariam deja un hijo que ahora debe crecer sin su madre", publicó los MSF en su cuenta de X.

Cabe recordar que el último domingo las FDI atacó Saná, la capital de Yemen, en represalia por el lanzamiento de un misil balístico por parte de los Hutíes. La organización ataca a Israel en solidaridad con Palestina.

De esta manera. Israel confirmó ser el autor de un bombardeo a un hospital en Gaza. El ataque dejó 20 fallecidos, entre los que hay cinco periodistas. Las FDI culparon a Hamas de utilizar el establecimiento como escudo humano.