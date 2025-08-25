Gonzalo Bueno avanzó en Challenger de Italia: Tenista peruano estrenó su mejor ranking con remontada

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El tenis nacional vive un buen momento gracias a los resultados conseguidos en las últimas semanas. Esta vez fue turno de Gonzalo Bueno, que inició la semana en el puesto 205, el mejor de su carrera, y lo hizo con triunfo en el Challenger de Como, Italia, al remontarle el partido al argentino Facundo Díaz Acosta (3-6, 6-3 y 6-4).

Bueno entró como cuarto preclasificado

Las últimas actuaciones del trujillano de 21 años le han permitido escalar y ganar varias posiciones en el ranking ATP. Esto le permite ingresar a los torneos de esta categoría como uno de los tenistas sembrados y medirse con rivales de menor clasificación. Así fue contra el albiceleste, que es el 256 del escalafón mundial.

Sin embargo, esto no impidió un partido parejo y que fue comenzó cuesta abajo para el representante nacional. En el primer set Bueno llegó a tener cuatro puntos de quiebre, pero no aprovechó ninguno, a diferencia del argentino que en la única que tuvo, sacó la diferencia para irse con ventaja al descanso.

Gonzalo Bueno with a brilliant lob on the run 🤩#ATPChallenger pic.twitter.com/BKeEgtFu2Y — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) August 25, 2025

Bueno se encontró con el buen saque de Díaz Acosta, que con el correr del encuentro sumó más aces (4-1). Además, los quiebres por ambas partes fue una constante, aunque en esta ocasión el tenista peruano fue más efectivo. al conseguir dos sobre el único que tuvo en la manga su rival, lo que le permitió emparejar el duelo.

En el desenlace, la inconsistencia de ambos propició un desempate entretenido. Díaz Acosta llegó a estar 4-2 arriba, pero perdió la ventaja dos veces consecutivas al saque. El trujillano demostró su mejor performance aprovechando esto y cerrando el partido en 2 horas y 30 minutos. Espera en la siguiente ronda por Henri Squire o Tommaso Compagnucci.

🎾CHALLENGER 75 🇮🇹COMO 🟤 (25/AGO): TRIUNFO "IN EXTREMIS" PERO MUY VALIOSO PARA 🇵🇪GONZALO BUENO QUE LO COLOCA TEMPORALMENTE COMO TOP 200



👤R32

✅(5)🇵🇪G. Bueno (N°205) a 🇦🇷F. Díaz Acosta (Nº256): 3-6 6-3 6-4



📊 W-L 🇵🇪Gonzalo en R32 CH (2025): 12-8 (60%)



📈Live Ranking 🇵🇪:... https://t.co/3cVmEf4s6G pic.twitter.com/Xyb3oSnGOZ — Tenis Peruano (@PeruanoTenis) August 25, 2025

Ascenso en el ranking ATP

Previo a este torneo, Gonzalo Bueno presentó una mejora en la clasificación mundial, al escalar cinco posiciones y ubicarse en el 205 con 264 puntos. Al no haber mucha diferencia en puntos con los tenistas que tiene por delante, un buen resultado en el Challenger de Como lo metería entre los 200 mejores del mundo.

Otro tenista que tuvo un leve ascenso fue Ignacio Buse. La primera raqueta nacional tras su participación en la qualy del US Open y su clasificación al cuadro principal, subió un lugar y ahora es 135 del escalafón con 473 unidades.

Con esto, Gonzalo Bueno estrenó el mejor ranking de su carrera con una remontada en Italia. El tenista peruano se perfila como el segundo mejor representante, cerca de ingresar al top 200.