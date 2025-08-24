Trump saludó a Zelenski por independencia de Ucrania: "Estados Unidos respeta su lucha y honra su sacrificio"

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En conmemoración de los 34 años de independencia que este domingo 24 de agosto celebra Ucrania desde que se liberó de la Unión Soviética, Donald Trump envió una carta a su presidente Volodimir Zelenski. La misiva saluda su emancipación como una nación soberana y precisa que debe trabajar para darle paz a su país, en el contexto del conflicto con Rusia.

Trump destaca el espíritu de los ucranianos

Para el mandatario de los Estados Unidos, los ucranianos han demostrado templanza, frente a la guerra iniciada en 2022 por la invasión rusa. En su mensaje, reconoce su derecho a defenderse de la agresión y considera que prolongará su estatus como país libre.

"La gente de Ucrania tiene un espíritu inquebrantable y el coraje de su país inspira a muchos. Al conmemorarse este importante día, sepa que los Estados Unidos respeta su lucha, honra su sacrificio y cree en su futuro como una nación independiente", manifiesta el presidente Trump.

Dear @POTUS, thank you for your heartfelt congratulations on Ukraine's Independence Day. We appreciate your kind words for the Ukrainian people, and we thank the United States for standing shoulder to shoulder with Ukraine in defending what is most valuable: independence,... pic.twitter.com/VmY9JvEvtA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

No obstante, el líder del Partido Republicano expresó su posición con respecto a la guerra y resaltó la necesidad de ponerle fin. Destacó que su país seguirá colaborando para tratar de que Ucrania y Rusia lleguen a un acuerdo de paz definitivo.

"Ahora es el momento de poner fin a esta matanza sin sentido. Los Estados Unidos apoya las negociaciones que conduzcan a una paz duradera que detenga el derramamiento de sangre que salvaguarde la soberanía y dignidad ucraniana", cierra la misiva.

Otros mandatarios saludaron a Zelenski

Además de Donald Trump, otros líderes del mundo enviaron cartas al presidente de Ucrania, que él mismo se encargo de compartir y responder en su cuenta de X. Desde Emmanuel Macron, presidente de Francia o Xi Jinping de China, expresaron su felicitación por su independencia.

"Agradezco las felicitaciones del Presidente Xi Jinping con motivo del Día de la Independencia de Ucrania y subrayo nuestro interés en desarrollar un diálogo bilateral a largo plazo con respeto mutuo y en aras de la paz, la estabilidad y la prosperidad", escribió Zelenski agradeciendo al líder chino.

I appreciate congratulations by Chairman Xi Jinping on the occasion of Ukraine's Independence Day and underscore our interest in developing long-term bilateral dialogue with mutual respect and for the sake of peace, stability, and prosperity. pic.twitter.com/Mdtt6pdPLk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

Otras figuras de la política internacional que enviaron cartas o saludos fueron el rey de España, Felipe VI, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el rey de Inglaterra Charles III, entre otros del continente europeo y asiático.

De esta forma, Donald Trump saludó a Volodmir Zelenski por el 34 aniversario de independencia de Ucrania. El mandatario norteamericano dejó claro en su mensaje que su homólogo debe trabajar para darle paz a sus conciudadanos.