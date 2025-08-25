Indecopi sancionó a Universitario: Por bengalas en el Monumental en la final del 2023 ante Alianza Lima

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó a Universitario de Deportes. El equipo 'crema' deberá pagar 13.64 UIT por no evitar que ingresen bengalas y sean utilizadas en estadio Monumental durante la final de la Liga1 de la temporada 2023 ante Alianza Lima.

Fuerte suma de dinero

A través de un comunicado de prensa, el organismo detalló la penalidad económica y correctiva para el equipo de Ate. En el escrito se detalla que en primera instancia administrativa, se determinó mediante la Comisión de Protección al Consumidor que la 'U' no adoptó las acciones necesarias para impedir el ingreso de estos pirotécnicos.

Indecopi adjunto la resolución en la nota, en la que se oculta el nombre del denunciante. La comisión a cargo del caso declaró fundada su demanda, por lo que Universitario deberá pagar la multa equivalente a 72,974 soles. Además, deberá cumplir con una medida correctiva que obliga a capacitar a personal y dirigentes en seguridad de eventos deportivos.

La resolución que obliga a la 'U' a pagar 13,64 UIT.

La investigación consideró que el cuadro 'merengue' sí presentó un plan de seguridad para el partido en cuestión, que era considerado de alto riesgo. Sin embargo, no garantizó su correcta ejecución, lo que propició que ingresen las bengalas que puso en riesgo a los más de 59 mil asistentes aquella noche del 11 de noviembre del 2023.

El documento detalla que Universitario tiene cinco días para cumplir con lo establecido. También agrega que la multa se reducirá en 25% si cancela el monto con anterioridad a la culminación del plazo para impugnar la resolución. No obstante, el equipo de Ate ya apeló y está a la espera de la resolución final.

1era final del 2023 acabó en empate

En aquella temporada, Universitario y Alianza Lima definieron al campeón nacional por primera vez desde la campaña 2009. En aquel encuentro de hace poco menos de dos años, el cuadro estudiantil fungió como local para el partido de ida. El duelo acabó en tablas, tras el 1-1 en los primeros 90 minutos. En Matute, la 'U' se impuso 2-0 y se coronó tras 10 años de sequía.

De esta forma, Universitario de Deportes deberá pagar una multa de 13,64 UIT, equivalente a 72,974 soles. La denuncia hecha por un ciudadano, manifiesta que en la definición de la Liga1 en el Monumental, no se tomó las medidas preventivas para el ingreso de bengalas.