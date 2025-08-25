Tifón Kajiki pone en alerta a China: Deja más de 100 mil afectados en la isla de Hainan

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La llegada del tifón Kajiki, el último domingo 24 de agosto, provocó que el Centro Nacional de Meteorlógico (NMC) de China incremente su nivel de alerta emitiendo una alerta naranja, el segundo más severo del sistema chino de cuatro categorías. Ahora, este lunes el fenómeno se intensificó en las últimas horas con la presencia de fuertes vientos y lluvias torrenciales en la provincia de Hainan.

Tifón Kajiki causa estragos en Hainan

Ante la eminente presencia de la tormenta, la provincia de Hainan emitió, la mañana del último domingo, su alerta de tifón al nivel I, el más elevado del sistema chino de cuatro grados. También, anunció la suspensión de clases, trabajos, operaciones comerciales, transportes públicos y viajes marítimos, además del cierre de centros turísticos, de acuerdo a medios locales.

En tal sentido, el tifón Kajiki provocó grandes estragos tras su paso por Hainan afectando a más de 100 mil personas. Asimismo, la ciudad evacuó a más de 20 mil residentes por la alerta emitida por el Centro Meteorológico Nacional. Además, las autoridades de la región llevaron a cabo rescates, retiraron árboles caídos y realizaron labores de saneamiento.

AVISO 🌀

El Tifón #Kajiki golpea Sanya, Hainan, China 🇨🇳 con vientos récord de 245 km/h



Esta tarde, el #typhoonkajiki pasó cerca de Sanya, con ráfagas de vientos récord de 245 km/h y en promedio durante 10 minutos de 163 km/h

Ahora se dirige a Vietnam, donde tocará tierra mañana... pic.twitter.com/2n8s4DbPYe — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 24, 2025

Cabe resaltar, que el tifón Kajiki no ha tocado tierra en Hainan, sin embargo, sí pasó a unos 42 kilómetros al sur de Sanya, en la costa meridional. Allí causó fuertes ráfagas de viento que afectaron estructuras metálicas de edificios de la ciudad.

Posteriormente, el tifón se dirigió hacia el centro de la isla de Hainan afectando a un total de 102 mil 500 personas, cifra que indica la agencia estatal china Xinhua. En tanto, en el condado de Lingshui, así como en la ciudad de Sanya, la caída y fractura de árboles y bloqueó tramos de carreteras durante la jornada.

Vietnam también se encuentra en alerta

Tras su paso por la isla de Hainan, el tifón Kajiki llegó a la costa oriental de Vietnam. Allí obligó a que autoridades de la provincia de Thanh Hóa, Quang Tri, Hue y Da Nang evacuen a 152 mil 387 hogares equivalentes a casi 587 mil personas.

Ante la presencia del fenómeno, se han movilizado 346 mil soldados y 8 mil 200 vehículos entre aeronaves, embarcaciones, vehículos blindados y drones supervisarán las zonas más vulnerables.

De esta manera, el tifón Kajiki ha causado grandes estragos, con presencia de vientos y lluvias torrenciales, en la isla de Hainan, en China, y también en la costa oriental de Vietnam.