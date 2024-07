¡De terror! TikToker transmite en vivo el asesinato de su papá y hermano

21/07/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

El tiktoker y cantante Luis Ángel Róbelo ha conmocionado a las redes sociales, cuando transmitió en vivo el asesinato de su papá y su hermano a manos de sicarios, en el estado de Jalisco, en México.

Este terrible hecho ocurrió la tarde del sábado 20 de julio, cuando el influencer se encontraba transmitiendo en directo cuando ocurrió el terrible crimen. Si bien el metraje se borró rápidamente, múltiples usuarios llegaron a captarlo en video.

Lo peor del metraje es que Róbelo habría grabado los cuerpos sin vida de sus familiares y al personal de la Fiscalía abordando la zona y recaudando pruebas.

¿No le importó la muerte de sus familiares?

Otro aspecto perturbador del material es que en este se escucharía al joven siendo advertido por las autoridades, que le exhortaban a dejar de grabar y transmitir el horror en sus redes sociales. La respuesta del influencer fue tajante: "No me importa".

A pesar de estar relatando lo ocurrido entre lágrimas, el remordimiento no parece haber sido tomado de forma seria, lo que ha llevado a Róbelo a tener un perfil bajo en sus redes sociales, las cuales se mantienen inactivas desde el incidente.

Por su lado, la Fiscalía ha comunicado públicamente que se encuentra avanzando en la investigación, y se han realizado todas las diligencias correspondientes para esclarecer detalles sobre el crimen.

Colegas respaldaron su actitud

El impacto que ha generado el caso de Róbelo en México ha sido tal, qué múltiples compañeros del influencer salieron a defenderlo públicamente, como el caso de Luis Gonzáles, conocido en redes como 'La Venenito'.

"Gente, les pido respeto para Róbelo que la verdad está pasando por un mal momento, acaba de perder a su hermano y papá. Tengan un poquito de respeto, los amo", escribió en su canal de difusión en Instagram.

Esto no resulta más que indignante, pues si bien Róbelo fue víctima de un terrible crimen, en donde asesinaron a sus dos miembros cercanos de su familia, este no parece haber dimensionado la gravedad de su acto, pues no detuvo la transmisión y solo enfocó aún más los cuerpos de los fallecidos al conocerse su muerte.

Lo más probable es que este caso continúe avanzando, tras haber impactado fuertemente a la población, luego de que este tiktoker transmitiera en vivo el asesinato de su papá y hermano.