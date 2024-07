¡Una pena! Leyla Chihuán se salva entre lágrimas y Cielo Torres deja El Gran Chef Famosos

El pasado viernes 12 de julio, en una edición llena de lágrimas durante la emisión de El Gran Chef Famoso, la excongresista de la República, Leyla Chihuán, conmovió a sus compañeros y hasta los jueces. Uno de ellos, Nelly Rossinelli, incluso llegó hasta las lágrimas al escuchar sus palabras.

La también ex voleibolista detalló que el espacio televisivo se había convertido en una segunda casa, prácticamente, para ella, en donde ha podido mostrar su lado más competitivo y sensible.

La mujer celebró que en el espacio haya existido un compañerismo único, donde todos y todas se apoyan pese a las adversidades. Incluso recordó que minutos antes, Cielo Torres había quemado el aderezo del arroz con pollo y todos la ayudaron.

"Cuando yo me molesto, me quejo, reniego, sé que las hago reír, que las divierto y para mí sí es difícil porque día a día ellas me escuchan, me hablan, me cantan, se preocupan por mí cuando no estoy acá y eso no se encuentra así nomás", habló entre lágrimas.