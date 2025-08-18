Desfile planetario: seis planetas serán visibles en el cielo durante agosto

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Los amantes de la astronomía y quienes disfrutan madrugar tendrán este mes una oportunidad única: cinco planetas podrán verse desde la Tierra casi al mismo tiempo, en lo que se conoce como un desfile planetario. Este fenómeno, que también recibe el nombre de alineación planetaria, ocurre cuando varios cuerpos celestes se hacen visibles en la misma zona del cielo en un breve lapso de tiempo.

La mejor hora para observar

Entre los planetas más fáciles de apreciar destacan Venus, Júpiter y Saturno, que brillarán intensamente en el firmamento y podrán identificarse sin necesidad de equipos especiales. En cambio, para observar a Urano y Neptuno será necesario contar con prismáticos o telescopios, debido a su distancia y débil luminosidad.

Según la NASA, la alineación es posible porque todos los planetas orbitan alrededor del Sol en un mismo lugar relativamente plano, lo que desde la Tierra genera un arco en el cielo donde se distribuyen.

"Un desfile planetario es cuando, si miras en la misma parte del cielo al mismo tiempo, hay un montón de planetas", explica Carolyn Sumners, vicepresidenta de astronomía del Museo de Ciencias Naturales de Houston, en Estados Unidos.

Para poder apreciar el espectáculo sin complicaciones, los expertos recomiendan mirar al cielo aproximadamente una hora antes del amanecer. "No te levantes mucho antes, pero tampoco mucho después, porque el sol va a arrasar", advierte Sumners.

Línea elíptica que representa el plano en el que orbitan los planetas.

El requisito principal es que los planetas aparezcan lo suficientemente altos sobre el horizonte, al menos unos grados, para que la vista humana los capte sin dificultad. Quienes se encuentren en el hemisferio norte tendrán condiciones favorables para la observación, siempre y cuando el clima lo permita.

Mercurio, el invitado inesperado

Un detalle que vuelve aún más especial esta alineación es la rara posibilidad de ver a Mercurio. El planeta más cercano al Sol suele estar oculto por el resplandor solar, lo que complica su observación directa. Sin embargo, durante unos días a partir del 17 de agosto se dejará ver brevemente, especialmente en la línea del horizonte justo antes de que salga el Sol.

El desfile planetario de este mes es un recordatorio de la majestuosidad del sistema solar y una invitación a mirar hacia arriba. Para muchos, será una oportunidad irrepetible de contemplar a simple vista algunos de los planetas más brillantes y, con suerte, atrapar al tímido Mercurio en el firmamento. Quienes madruguen y se armen de paciencia serán testigos de un espectáculo natural que no requiere boleto de entrada, solo disposición para dejarse maravillar por el universo.